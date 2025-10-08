לקראת עסקה? נוסחה ההצעה עליה יצביעו השרים; היערכות לחתימה תוך יומיים

בימים האחרונים נוסחה במשרד ראש הממשלה ובמשרד המשנה ליועצת המשפטית לממשלה טיוטת הצעת מחליטים לעסקת חטופים ושחרור מחבלים. נספח שמות האסירים הביטחוניים המיועדים לשחרור טרם הושלם, והדיונים סביבו נמשכים בשעות אלו בשארם א-שייח’.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התחייב בפני שותפיו הקואליציוניים - השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ’ - כי לישראל תישמר האפשרות להטיל וטו על חלק מהשמות שיופיעו ברשימה, כך שהמחבלים מרואן ברגותי ואחמד סעדאת לא ייכללו בה.

בתוך כך, בישראל נערכים להכרזה צפויה על השלב הראשון בתוכנית טראמפ, אשר לפי דיווחים עשויה להתפרסם במהלך הימים הקרובים.

צפו בדיווח המלא בתחילת העמוד