האזעקות בדרום: זוהו שני שיגורים, אחד יורט | עדכונים שוטפים

לא התקבלו קריאות לא על נפילות ולא על נפגעים • דיווחים בלבנון: כטב"מים ישראלים תקפו במהלך הלילה משאית באזור אל-מעליה במרחב צור • היום ה-702 למלחמה

כתבי i24NEWS
כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
צבע אדום בעוטף עזה
צבע אדום בעוטף עזהצופר

מומלצים -

היום ה-702 למלחמה: אזעקות צבע אדום נשמעו הבוקר (ראשון) בנתיבות ועוטף עזה. לפי דיווחים בלבנון,  כטב"מים ישראלים תקפו במהלך הלילה משאית באזור אל-מעליה במרחב צור.

לאחר הכחשות עבר מצד ארגון הטרור, חמאס מסר כי משלחת מטעמו ביקרה במצרים "כחלק מהמאמצים לסיים את המלחמה ברצועת עזה" (הדר בטשי)

דיווח בסקיי ניוז בערבית: 20 משאיות סיוע של איחוד האמירויות חצו דרך השער הצדדי של מעבר רפיח, לקראת כניסתן לרצועת עזה (הדר בטשי)

האזעקות בנתיבות ובעוטף עזה: זוהו שני שיגורים, אחד יורט (ארנולד נטייב)

מד"א: בשלב זה לא התקבלו קריאות לא על נפילות ולא על נפגעים

צבע אדום בנתיבות ועוטף עזה 

דיווחים בלבנון: כטב"מים ישראלים תקפו במהלך הלילה משאית באזור אל-מעליה במרחב צור (הדר טבשי)

https://x.com/i/web/status/1964435942934040698

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות