האזעקות בדרום: זוהו שני שיגורים, אחד יורט | עדכונים שוטפים
לא התקבלו קריאות לא על נפילות ולא על נפגעים • דיווחים בלבנון: כטב"מים ישראלים תקפו במהלך הלילה משאית באזור אל-מעליה במרחב צור • היום ה-702 למלחמה
היום ה-702 למלחמה: אזעקות צבע אדום נשמעו הבוקר (ראשון) בנתיבות ועוטף עזה. לפי דיווחים בלבנון, כטב"מים ישראלים תקפו במהלך הלילה משאית באזור אל-מעליה במרחב צור.
לאחר הכחשות עבר מצד ארגון הטרור, חמאס מסר כי משלחת מטעמו ביקרה במצרים "כחלק מהמאמצים לסיים את המלחמה ברצועת עזה" (הדר בטשי)
דיווח בסקיי ניוז בערבית: 20 משאיות סיוע של איחוד האמירויות חצו דרך השער הצדדי של מעבר רפיח, לקראת כניסתן לרצועת עזה (הדר בטשי)
האזעקות בנתיבות ובעוטף עזה: זוהו שני שיגורים, אחד יורט (ארנולד נטייב)
מד"א: בשלב זה לא התקבלו קריאות לא על נפילות ולא על נפגעים
צבע אדום בנתיבות ועוטף עזה
דיווחים בלבנון: כטב"מים ישראלים תקפו במהלך הלילה משאית באזור אל-מעליה במרחב צור (הדר טבשי)
