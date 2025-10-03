צה״ל תקף אתר טרור של חיזבאללה במרחב רכס הבופור שבדרום לבנון | כל העדכונים
בהובלת פיקוד הצפון, כלי טיס של חיל האוויר, השמיד אמצעי לחימה, מבנים צבאיים ותשתיות תת-קרקעיות במרחב רכס הבופור • כל העדכונים מהיום ה-728 למלחמה
היום ה-728 למלחמה: צה״ל תקף הבוקר (שישי) אתר ששימש לניהול מערך האש וההגנה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב רכס הבופור שבדרום לבנון.
דיווח בלבנון: מטוסי קרב תקפו בשכונת עלי א-טאהר בפאתי נבטיה אל-פוקא (נבטיה עילית) (ניר מגנזי)
https://x.com/i/web/status/1973984216800170232
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
https://x.com/i/web/status/1973983254647857221
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
צה״ל בהובלת פיקוד הצפון, תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, אתר ששימש לניהול מערך האש וההגנה של ארגון הטרור חיזבאללה. באתר זוהתה פעילות טרור, במרחב רכס הבופור שבדרום לבנון והותקפו אמצעי לחימה, מבנים צבאיים ותשתיות תת-קרקעיות