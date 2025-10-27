לאחר ההפרות של חמאס: נתניהו יכנס דיון בתגובה הישראלית
שרידי החלל שהשיב חמאס שייכים לחטוף אופיר צרפתי - שהושב במבצע צבאי • משפחתו סיפרה: "זו הפעם השלישית בה אנחנו נאלצים לפתוח את קברו" • תכננו לבצע פיגוע: שלושה מחבלים חוסלו סמוך לג'נין
לשכת ראש הממשלה הודיעה היום (שלישי) כי שרידי החלל שהשיב חמאס שייכים לחטוף אופיר צרפתי - שהושב במבצע צבאי. נתניהו צפוי לכנס דיון בתגובה הישראלית להפרות של חמאס את הפסקת האש. לוחמי הימ"מ פעלו סמוך לג'נין, וחיסלו שלושה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע טרור.
מקור בכיר בחמאס טען בשיחה עם אל ג'זירה כי ישראל מסרבת לאשר את כניסתם, ואת כניסת הצלב האדום לדרום הרצועה כדי לחפש אחר גופות החטופים. "ישראל חוסמת במכוון את החיפוש וממציאה שקרים", הוסיף (לינה עבד)
במטה משפחות החטופים הגיבו בזעם להפרות חמאס ודרשו פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו: "לנוכח ההפרות של חמאס, מעשיו הנתעבים, השימוש הציני בחטופים ובתוך זה גם הטעיית הצלב האדום - משפחות החטופים דורשות פגישה מיידית עם ראש הממשלה" (יונתן רוה)
שרידי החלל שהשיב חמאס שייכים לחטוף אופיר צרפתי - שהושב במבצע צבאי. ממשפחתו נמסר: (ארי קלמן)
ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום דיון בתגובה הישראלית להפרות של חמאס את הפסקת האש. חלק מאפשרויות התגובה נידונו בימים האחרונים עם האמריקנים. גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS כי "זה לא יכול לעבור ללא תגובה" (עמיחי שטיין)
הערכה בישראל: חמאס החזיר הלילה ממצאים ששייכים לחלל שהובא כבר לקבורה (ינון שלום יתח, עמיחי שטיין)
מתחזקת ההערכה: הגופה שהחזיר חמאס הלילה - לא של 13 החטופים-החללים (עמיחי שטיין)
גורם דיפלומטי לעיתון "לה פיגארו": "ההחלטה להפיל רחפן ישראלי בדרום לבנון ביום ראשון הייתה של צרפת" (מעיין רפאל)
שר הביטחון ישראל כ"ץ בירך על פעולת כוחות הביטחון ליד ג'נין: "כל ניסיון של ארגוני הטרור לשקם את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון שסיכלנו והרסנו ייענה ביד קשה. הנחיתי את צה"ל לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, מהיבשה וגם מהאוויר, כדי לחסל את איומי הטרור ביו"ש ואת המחבלים. כל מי שיסייע לטרור ויתן לו חסות וסיוע - יטופל במודל מחנה הטרור ג'נין"
סיכום מסיכול חוליית המחבלים סמוך לג'נין: שני מחבלים חוסלו על ידי לוחמי הימ"מ בעת שהסתתרו במערה. מחבל שלישי נפצע וניסה להימלט, אך כטב"ם מסוג זיק של חיל האוויר סיכל גם אותו. על גופת אחד מהם אותר אקדח. כמו כן, החולייה משוייכת לג'יהאד הפלסטיני (שלומי הלר)
דיווח פלסטיני: כוחות צה"ל פתחו באש לעבר מזרח חאן יונס (לינה עבד)
לוחמי הימ"מ חיסלו הלילה סמוך לג'נין שלושה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח המיידי. הלוחמים זיהו את חוליית המחבלים יוצאים ממערה בכפר קוד, וחיסלו אותם בירי מדוייק. לאחר מכן, חיל האוויר תקף את המערה עצמה, במטרה לפגוע בתשתית הטרור
שוטרי מחוז ש"י ולוחמי הצנחנים בחטיבת יהודה איתרו הלילה מחרטות נשקים ועצרו שני חשודים בהסתה לטרור בחברון ובדורא (שלומי הלר)
משרד הבריאות עדכן כי ארון החלל החטוף ששוחרר הלילה מהרצועה הגיע אל המכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהוי (ארנולד נטייב)