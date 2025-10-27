שר הביטחון ישראל כ"ץ בירך על פעולת כוחות הביטחון ליד ג'נין: "כל ניסיון של ארגוני הטרור לשקם את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון שסיכלנו והרסנו ייענה ביד קשה. הנחיתי את צה"ל לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, מהיבשה וגם מהאוויר, כדי לחסל את איומי הטרור ביו"ש ואת המחבלים. כל מי שיסייע לטרור ויתן לו חסות וסיוע - יטופל במודל מחנה הטרור ג'נין"