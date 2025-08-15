החלל החטוף מני גודארד היה אמור לציין היום את יום הולדתו ה-75. משפחתו מסרה.״אבא היה פותח את הבוקר הזה בשחייה של 75 בריכות - ועוד אחת לשנה הבאה. אחר כך, היינו מתאספים כולנו לחגוג לו בבוסתן שלו, כל הנכדים והילדים שהוא כל כך אהב. אבא אנחנו מחכים לסגירת המעגל - איך מציינים יום הולדת כשאין לנו קבר לבקר? מעם ישראל אנחנו מבקשים - תהיו איתנו. תעצרו איתנו הכל ביום ראשון. תעמדו איתנו בדרישה הכל כך מוסרית הזאת להחזיר את אבא ואת כולם הביתה. אנחנו דורשים את הדבר הבסיסי ביותר בעולם. לקבור את האהובים שלנו שנרצחו, להוציא מהגיהנום את מי שעדיין חי - להציל חיים״ (יונתן רוה)