מזכ"ל חיזבאללה נגד ממשלת לבנון: "אם תעמדו לצד ישראל - לא יהיו פה חיים"
נעים קאסם המשיך לאיים והבהיר כי ארגונו לא ימסור את הנשק • צה"ל: חוסל בחאן יונס מחבל "מרכזי" בחטיבת רפיח של חמאס • החלל החטוף מני גודארד היה אמור לחגוג 75: "אין לנו קבר לבקר" • כל העדכונים
היום ה-679 למלחמה: בכיר חמאס מחמוד מרדאווי קרא הלילה (בין חמישי לשישי) לליגה הערבית לגבש אסטרטגיה בחזית מול ישראל. הוא רמז לתגובה לאחר הצהרת הממשלה על ״כיבוש רצועת עזה״. ״ נסלים את המאבק שלנו, לא נניח את נשקנו״, אמר. בזירת יהודה ושומרון - לפי דיווחים פלסטיניים, פורעים שרפו רכב וגרמו נזק לרכוש בעטארה שמצפון לרמאללה. החלל החטוף מני גודארד היה אמור לציין את יום הולדתו ה-75, משפחתו: ״איך מציינים יום הולדת כשאין לנו קבר לבקר?״.
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם התייחס בנאום שנשא לציון מלחמת לבנון השנייה, ואמר כי "הניצחון הזה הרתיע את האויב במשך 17 שנים ומנע ממנו לפתוח בתוקפנות מתוך פחד מההתנגדות. פלסטין תישאר המצפן, וכל מה שהאויב הישראלי עושה מתוקפנות בתמיכת ארה"ב – לא ירתיע את העם הפלסטיני מהמשך ההתנגדות". כמו כן קאסם תקף את ממשלת לבנון: "היא מבצעת את הפקודה האמריקנית-ישראלית לחסל את ההתנגדות. אם תעמדו לצד ישראל - לא יהיו פה חיים (ניר מגנזי)
צה״ל ושב"כ חיסלו ב-9 באוגוסט במרחב חאן יונס, בהובלת פיקוד הדרום, את נאצר מוסא, מחבל מרכזי בחטיבת רפיח ששימש כראש מחלקת הבקרה הצבאית ש חמאס. המחבל היה אחראי על כשירות ואימוני המחבלים בחטיבה, שתכננו וביצעו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל במהלך המלחמה (ינון שלום יתח)
בכיר חמאס מחמוד מרדאווי אמר ל״אל-ג'זירה מובאשר״: ״אנו קוראים לליגה הערבית לקבל החלטות ברורות לאור האסטרטגיה הישראלית הקיצונית שהביע נתניהו - נסלים את המאבק שלנו מול התוכניות הישראליות המסוכנות, ההתנגדות לא תניח את נשקה, ואנו נמשיך במאבקנו המזוין והעממי להפעיל לחץ על האויב״ (ניר מגנזי)
דיווחים פלסטינים: פורעים שרפו רכב וגרמו נזק לרכוש בעטארה שמצפון לרמאללה (ניר מגנזי)
החלל החטוף מני גודארד היה אמור לציין היום את יום הולדתו ה-75. משפחתו מסרה.״אבא היה פותח את הבוקר הזה בשחייה של 75 בריכות - ועוד אחת לשנה הבאה. אחר כך, היינו מתאספים כולנו לחגוג לו בבוסתן שלו, כל הנכדים והילדים שהוא כל כך אהב. אבא אנחנו מחכים לסגירת המעגל - איך מציינים יום הולדת כשאין לנו קבר לבקר? מעם ישראל אנחנו מבקשים - תהיו איתנו. תעצרו איתנו הכל ביום ראשון. תעמדו איתנו בדרישה הכל כך מוסרית הזאת להחזיר את אבא ואת כולם הביתה. אנחנו דורשים את הדבר הבסיסי ביותר בעולם. לקבור את האהובים שלנו שנרצחו, להוציא מהגיהנום את מי שעדיין חי - להציל חיים״ (יונתן רוה)