לאחר 693 ימים: כוחות צה"ל ושב"כ השיבו לישראל את החלל החטוף אילן וייס

693 ימים לאחר שנרצח ונחטף לרצועת עזה: כוחות צה"ל ושב"כ השיבו לישראל את החלל החטוף אילן וויס. בנוסף, במבצע הושבו ממצאים של חלל חטוף נוסף ששמו טרם הותר לפרסום - אלו נמצאים כעת בהליך זיהוי במכון לרפואה משפטית. כעת נותרו בעזה 48 חטופים.

צה״ל אישר את הדברים ומסר כי מבצע החילוץ המורכב, בוצע על ידי כוחות צה״ל בפיקוד הדרום בשילוב אמ"ן, שב״כ וכוחות מיוחדים. המבצע התאפשר הודות למודיעין מדוייק של מפקדת החטופים, אגף המודיעין והשב״כ. ״לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם משטרת ישראל, צוות החטופים באגף כוח האדם, מסר את ההודעה למשפחה ולקהילת בארי. צה״ל ושב"כ משתתפים בצער המשפחות וימשיכו לעשות את כל המאמצים להשבת כלל החטופים״, נמסר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפעולת החילוץ: ״במבצע של צה״ל ושב״כ ברצועת עזה, הושבה ארצה גופתו של אילן וייס ז״ל שהוחזקה בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס. במבצע הושבו ממצאים של חטוף חלל נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. הממצאים נמצאים כעת בהליך זיהוי במכון לרפואה משפטית.

אילן וייס, גיבור החיל, היה איש צוות החירום היישובי (צח״י) של קיבוץ בארי. הוא נרצח ב-7 באוקטובר 2023 עת יצא להגן על הקיבוץ וגופתו נחטפה. רעייתו שירי ובתו נגה נחטפו ושוחררו מן השבי בנובמבר 2023.

יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני מוסרים את תנחומינו מעומק הלב למשפחות היקרות ומשתתפים בצערן הכבד. אני מודה למפקדים וללוחמים שלנו על פעולה מוצלחת, על נחישותם ועל אומץ ליבם. המערכה להשבת החטופים נמשכת ברציפות, לא ננוח ולא נשקוט עד שנשיב את כל חטופינו הביתה - את החיים ואת החללים כאחד״.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: ״במבצע גבורה שהוביל צה"ל ביחד עם שב"כ הושבו ארצה גופתו של אילן וייס ז"ל, תושב הקיבוץ בארי שנרצח ונחטף בידי מרצחי חמאס ב־7 באוקטובר, וכן ממצאים של חטוף נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. אילן ז"ל היה סגן ראש צוות החירום היישובי בבארי שניהל בגבורה את קרב הבלימה בקיבוץ ומנע אסון גדול יותר, לצד גיבורים נוספים״.

עוד כתב בחשבון ה-X שלו: ״בשם מערכת הביטחון כולה אני שולח תנחומים עמוקים למשפחתו. אני מבקש להביע הערכה עמוקה ללוחמים הגיבורים שלנו שמחרפים את נפשם יום ולילה כדי להשיב את כל החטופים - החיים והחללים כאחד. לא ננוח ולא נשקוט עד שכולם ישובו הביתה - זאת המטרה המרכזית של התמרון המתקרב. יהי זכרו ברוך״.

קיבוץ בארי מסר: ״אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחתו של אילן וייס ז"ל, עם היוודע דבר השבתו לישראל מהשבי, ומבקש לחבק ולחזק את אשתו שירי, את שלוש בנותיו - מיטל, מעין ונוגה, ואת המשפחה כולה, ולקוות שיש נחמה בשעה הקשה והמורכבת הזאת, בכך שאילן יקבר באדמת בארי שכלכך אהב, ושעל הגנתה נפל״.

בהמשך נכתב: ״בבוקר 7 באוקטובר אילן וייס היה סגן ראש צוות החירום היישובי של קיבוץ בארי. מיד עם קבלת העדכון על חדירת מחבלים לקיבוץ, אילן לא היסס לרגע, לקח את מפתחות הנשקייה ויצא לפתוח אותה עבור כיתת הכוננות, למרות הסכנה הגדולה אילן יצא מביתו כדי להגן עלינו, חברי הקיבוץ. עד היום ה-86 למלחמה, אילן הוגדר נעדר, אך בינואר 2024 התקבלה הבשורה הנוראה כי אילן נפל בשבעה באוקטובר. כמה ימים לאחר מכן, נודע לנו שגופתו נחטפה לעזה. היום, 692 ימים לאחר שנפל בהגנה על הקיבוץ, ונחטף - אנחנו מחכים להגיע לבכות על קברו״.

עוד סיפרו עליו: ״אילן היה אדם ערכי וצנוע, מעורב מאוד בפעילות הקיבוצית ומוערך מאוד על פועלו, הוא היה איש משפחה מסור, דואג ומטפח. שירי ונוגה, אשתו ובתו, נחטפו מביתן בקיבוץ בארי, והוחזרו בעסקה לאחר 50 ימים בשבי חמאס. קיבוץ בארי מבקש לא לסכן חיילים בחילוץ חטופים, ודורש להשיב את דרור אור, יוסי שרעבי, סהר ברוך ומני גודארד יחד עם כל החטופים החטופה - במסגרת הסכם״.

משפחות חטופים מפורום תקווה מסרו: ״משפחות חטופים מפורום תקווה משתתפות בצערה של משפחת וייס עם שובו של אילן וייס הי"ד לקבר ישראל. אילן נרצח בשמחת תורה, 7 באוקטובר 2023 בטבח הברברי והנאצי שבוצע על ידי ארגון הטרור החמאס. אנו מודים לכוחות הביטחון ולחיילי צה"ל על שפעלו להביא את אילן לקבורה בארץ ישראל. אנחנו איתכם בכאבכם, מחזקים אתכם ומלווים אתכם בימים קשים אלה״.

מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר: ״ליבנו היום עם המשפחה. לצד העצב והכאב, השבתו מספקת מזור כלשהו למשפחה, לאחר 692 ימי המתנה בסיוט חוסר הוודאות. אנו מבקשים להביע את תודתנו העמוקה לצה"ל וכוחות הביטחון שפעלו ופועלים במסירות ובאומץ. השבתם של כל החטופים כולם היא הדרך היחידה לריפוי ולתקומה לאומית. השבת חטופים היא המפתח להשגת ניצחון ישראלי, היא האינטרס הלאומי. עם ישראל רוצה לראות את כל החטופים בבית, מי להצלה ושיקום ומי לקבורה ראויה, בהסכם כולל. אנו קוראים לממשלת ישראל, להתיישב לשולחן המשא ומתן ולא לקום עד חזרת החטוף האחרון. לחטופים אין יותר זמן, לעם ישראל הנושא בנטל - אין יותר זמן״.

ביתו של אילן, שורדת השבי נגה וייס דיברה עליו לפני כשבועיים בעצרת: ״אבא שלי היה אדם שמבטא את האהבה שלו דרך דאגה לאחרים. הסוף שלנו לא יהיה טוב, אבל גם לנו מגיע סוף. אנחנו מחכות לסגירת המעגל הזאת, מקום לבוא אליו ולהרגיש את אבא. גם על הזכות להתאבל צריך לצאת למאבק. מציאות שבורה. אבל אנחנו לא נוותר. אנחנו לא מוותרים על הערכים של המדינה שלנו, אנחנו לא מוותרים עליהם, אנחנו לא מוותרים על עצמנו. אבא שלי הציל אותנו. עכשיו תורנו להציל אותו, ואת 49 אחים ואחות שלנו שמוחזקים בגיהנום כבר 680 ימים. אזרחים שנחטפו מהמיטות שלהם, אזרחים שרק יצאו לבלות במסיבה, חיילים ששמרו עלינו. אבא שלי היה גיבור, ואני עוצרת את המדינה יחד איתכם - עד שמחזירים לי אותו, ומחזירים את כולם״.

אילן וייס ז״ל, בן ה-56, מקיבוץ בארי, סגן ראש צוות החירום היישובי של הקיבוץ, מנהל התשתיות של הקיבוץ וסיפק תמיכה לוגיסטית לכיתת הכוננות. עם חדירת המחבלים ב-7 באוקטובר 2023, יצא אילן לפתוח את הנשקיה בקיבוץ, ועקבותיו נעלמו. בחודש ינואר 2024 הודיעו כי נפל בעת מילוי תפקידו. אילן היה איש משפחה מסור, צנוע, וערכי, אבא מסור לבנותיו. איש מעורב ומוערך מאוד בקהילתו.

הוא אהב לארח, לטפח את הגינה שלו, לשתות בירה, ובסופי שבוע נהג לרכוב באופני שטח יחד עם גיסו גיל בוים, חבר כיתת הכוננות של הקיבוץ שנהרג גם הוא בשבת השחורה. אשתו שירי ובתו נוגה נחטפו ושוחררו לאחר חמישים ימים בשבי החמאס בפעימה השנייה של עסקת החטופים הראשונה. הן קיבלו את הזכות הבסיסית - להביא את גופתו לקבר ראוי בישראל, יש עוד 49 חטופים בעזה, מתוכם 27 חללים. משפחותיהם מבקשות דבר דומה - אותם, בבית, כמה שיותר מהר. אילן הותיר אחריו אישה ושלוש בנות, מיטל, מעין ונוגה.