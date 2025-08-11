לקראת מהפכה בלבנון? אלו כל האפשרויות של יוניפ"יל

מומלצים -

לקראת מהפכה בלבנון? מועצת הביטחון של האו"ם תכריע בסוף החודש על המשך פעילות יוניפ"יל בדרום לבנון, כך דיווח הערב (שני) בפרסום ראשון כתבנו עמיחי שטיין.

בישראל ובארצות הברית מזהים הזדמנות להכריע בעניין מנדט הכוח בלבנון, כאשר ברקע הדברים גם חששות שהוא מסייע לחיזבאללה. על כן בארה"ב מאיימים שאם לא יהיה שינוי בפעילות יוניפ"יל, היא תדרוש לבטל אותו.

האפשרויות שנבחנות בשלב זה הן:

• ביטול הפעילות לחלוטין

• הארכת המנדט בשנה יחד עם שינויו

• הארכת המנדט בשנה ולאחר מכן פירוק הכוח

אפשר להגיד בוודאות שהכוח הזה, כפי שהכרנו אותו עד עכשיו, לא יהיה יותר ובינתיים נותר לחכות כאמור לגלות האם יבוטל לחלוטין או שאופן פעילותו ישתנה.