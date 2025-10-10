יש עסקה: הממשלה אישרה את ההסכם לשחרור החטופים

הממשלה אישרה הלילה (בין חמישי לשישי) את ההסכם בין ישראל וחמאס לסיום המלחמה בעזה ושחרור כלל החטופים. שרי עוצמה יהודית בראשותו של בן גביר הצביעו נגד, וכך גם השרים של הציונות הדתית למעט אופיר סופר שהצביע בעד. יצוין כי לישיבה הצטרפו גם השליחים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

ראש הממשלה נתניהו אמר בתום הישיבה: "אנחנו בעיצומה של התפתחות מכריעה. בשנתיים האחרונות נלחמנו כדי להשיג את מטרות המלחמה שלנו, ואחת המטרות המרכזיות היא השבת החטופים - כולם, החיים והמתים. ואנחנו עומדים לעשות את זה. לא היינו יכולים להגיע לכך ללא הסיוע יוצא הדופן של הנשיא טראמפ וצוותו - סטיב וויטקוף וג׳ארד קושנר. הם עבדו ללא לאות יחד עם רון וצוותו, הצוות שלנו. מאמצים אלה יחד עם האומץ של חיילינו שנכנסו לעזה, יצרו לחץ צבאי ודיפלומטי משולב שבודד את חמאס. אני סבור שאלה הביאו אותנו לנקודה הזו.

אני רוצה להודות באופן אישי לשניכם, סטיב וג׳ארד. אלו היו שעות ארוכות, עבדתם מסביב לשעון, אך לא רק עבדתם – השקעתם גם את המוח וגם את הלב. אנחנו יודעים שזה למען טובת ישראל וארצות הברית, למען טובת אנשים הגונים בכל מקום, ולמען המשפחות האלה שסוף סוף יוכלו להתאחד עם יקיריהן. אני רוצה להודות לכם גם בשמן, וגם בשם עם ישראל".

חתנו של נשיא ארה״ב, ג׳ארד קושנר: "ברור שהחזרת בני הערובה הביתה הייתה עדיפות עליונה עבור הנשיא טראמפ במשך זמן רב מאוד, וכולנו עבדנו ללא לאות כדי להשיג זאת. אבל אני באמת רוצה לומר שכל זה לא היה מתאפשר אלמלא הגבורה של צה״ל והחיילים – מה שהם השיגו לא רק בעזה, אלא גם בזירה כולה במהלך השנתיים האחרונות: בחיסול חיזבאללה בצפון ובהחלשתו המשמעותית, וגם במה שעשיתם באיראן. כל זה יצר השפעה עצומה.

ובמיוחד, כשרואים כיצד צבא האזרחים שלכם - אני יודע שלרבים מכם, אולי לכולכם, יש בני משפחה וחברים שלקחו חלק במאמץ הזה - הקריבו קורבנות עצומים למען המדינה ונאבקו כדי לחולל שינוי, אני חושב שזה עשה שינוי אדיר באמת. ואני רוצה להביע תודה מיוחדת מאוד לראש הממשלה נתניהו, שעשה עבודה יוצאת מן הכלל בעניין הזה, וניהל את המשא ומתן באופן מרשים במיוחד. עמדת על העקרונות שלך, ואני חושב שאתה והנשיא טראמפ ראיתם עין בעין את המטרה הסופית".

השליח המיוחד של נשיא ארה״ב למזרח התיכון, סטיב וויטקוף: "העבודה הקשה באמת הייתה של ראש הממשלה. הוא זה שהיה צריך להגן על המדינה הזו. הוא זה שהיה צריך לקבל החלטות קשות - עד כמה להיות קשוחים מול חמאס, מתי לגלות גמישות ומתי לא. אני חושב על זה לעיתים קרובות, זה לא נתן לי מנוח - מה הייתי עושה אני במצבים כאלה?

היו רגעים שחשבתי שעליכם להתגמש יותר, או שהמדינה שלכם צריכה להתגמש יותר. אבל האמת היא שכעת, במבט לאחור, אני חושב שלא היינו מגיעים לנקודה הזו אם ראש הממשלה נתניהו לא היה פועל כפי שפעל. תודה לך.

ואני לא אומר את זה רק מן הפה אל החוץ. אלו לא רק מילים. גם הנשיא מאמין בכך. הנשיא שלי מאמין בכך. הוא מאמין שראש הממשלה נתניהו קיבל החלטות קשות מאוד, והיו אנשים פחות אמיצים שלא היו מקבלים החלטות כאלה. והנה אנחנו כאן היום משום שלחמאס לא היתה ברירה. הם נאלצו להגיע להסכם הזה. הלחץ היה עצום. ולכם יש צבא גדול יותר. התקדמתם משמעותית בשטח. וזה מה שהוביל להסכם הזה".