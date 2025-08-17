דיווח: חמאס שוקל להעביר את החטופים לעיר עזה

מומלצים -

מקורות פלסטיניים מסרו הערב (ראשון) לעיתון א-שרק אל-אווסט כי הפלגים הפלסטיניים, כולל חמאס והג'יהאד האסלאמי, בוחנים תוכנית אפשרית לגבי החטופים הישראלים ברצועת עזה - ולמעשה, להעבירם לעיר עזה. על פי המקורות, מטרת התוכנית היא להפעיל לחץ על ישראל ולמנוע את כיבוש העיר עזה, לאור הסלמת הירי והמצור שהחלה בישראל בעיר.

המקורות ציינו כי התוכנית נמצאת עדיין בשלב בחינה, וכי ההחלטה הסופית טרם התקבלה. מדובר במאמץ לקשור את גורלם של החטופים החיים להחלטות הממשלתיות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לכיבוש העיר.

עוד נמסר כי מתחילת המלחמה הייתה המדיניות לשמור ככל האפשר על חיי החטופים, להחליפם באסירים פלסטינים ולחתור להסכם הפסקת אש. עם זאת, בשבועות האחרונים, נוכח השינויים בשטח, ייתכן שתתקבל החלטה חדשה, שתשלח מסר ברור כי חיי הפלסטינים תלויים בחיי החטופים.

אחד מהמקורות הבהיר: "אין עוד אפשרויות ליהירות הישראלית. יש להפסיק את הפשעים שבוצעו נגד אזרחים חסרי הגנה ואת ההרס השיטתי של בתיהם, והמחיר חייב להיות גבוה - לא רק בחיי החיילים שייכנסו לעיר, אלא גם בחיי הישראלים החטופים".