נתניהו: אדון עם טראמפ על ההזדמנויות שהניצחונות שלנו הביאו
ראש הממשלה אמר כי הוא מתכוון לשוחח בנוסף עם נשיא ארה"ב על הרחבת מעגל השלום • דיווחים ברצועה על גל תקיפות אוויריות במרכז הרצועה ובח'אן יונס • עדכונים שוטפים
היום ה-720 למלחמה: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הבוקר (חמישי), טרם המראתו לעצרת האו"ם בניו יורק, כי הוא מתכוון לשוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על "השלמת מטרות המלחמה והרחבת מעגל השלום". דיווחים ברצועה: גל תקיפות אוויריות במרכז הרצועה ובח'אן יונס.
נתניהו לפני המראתו לארה"ב: "בעצרת האו"ם אני אומר את האמת שלנו. אדון עם הנשיא טראמפ על ההזדמנויות שהניצחונות שלנו הביאו, השלמת מטרות המלחמה והרחבת מעגל השלום"
דיווחים בעזה: גל תקיפות אוויריות במרכז הרצועה ובח'אן יונס
