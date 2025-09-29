קרב קשה בצפון עזה: 5 חיילים נפצעו קשה, שני מחבלים חוסלו

דובר צה"ל הודיע הערב (שני) כי חמישה חיילי צה"ל נפצעו באורח קשה בקרב שהתרחש בצפון רצועת עזה, כאשר חמישה מחבלים חדרו למגנן והצמידו שני מטענים לטנק ממגדוד 82. במקביל, התרחשה היתקלות נוספת פנים אל פנים בירי מנק"ל.

מהצד של המחבלים, לפחות שניים חוסלו - אחד מפגז טנק ואחד בירי במהלך ההתקלות. כעת נמשך מצוד אחר שלושת המחבלים הנותרים שאינם בשטח המגנן.

במהלך הפינוי נפצעו שישה לוחמים נוספים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. דובר צה"ל ציין כי בין הפצועים הקשים נמנים קצין רפואה, קצין שריון ושלושה לוחמי שריון ממגדוד 82, עוצבת 'סער מגולן'. משפחותיהם של הפצועים עדכנו על מצבם בבית החולים.