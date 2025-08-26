תחקיר צה"ל על תקיפת בית החולים בח'אן יונס: שישה מההרוגים - מחבלים

מומלצים -

לאחר הסערה והביקור הבינלאומית: צה"ל פרסם הערב (שלישי) את סיכום התחקיר הראשוני על תקיפת בית החולים נאצר בח'אן יונס, שהוצג לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, על ידי מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור. מהפרטים הראשונים עולה כי שישה מההרוגים במקום - מחבלים.

עוד עולה מהתחקיר הראשוני כי כוחות חטיבת גולני, הפועלים במרחב ח'אן יונס לסיכול והשמדת תשתיות טרור, איתרו מצלמה שהוצבה על ידי חמאס במרחב בית החולים 'נאצר'. היא נחשדה כצופה על פעילות הלוחמים ובכך מכווינה פעילות טרור נגד הכוחות.

העובדה כי חמאס עשה שימוש בבתי החולים לאורך המלחמה, ומידע מודיעיני לפיו חמאס משתמש במקום לצורך פעולות טרור, חיזקו את החשדות. בצה"ל ציינו כי לאור הנתונים הללו - הכוח פעל להשמדת המצלמה והתחקיר העלה כי הכוח פעל למטרת הסרת האיום.

כאמור, הרמטכ"ל קיבל את המסקנות הראשוניות והליקויים שהוצגו והנחה על השלמת תחקיר מלא. עוד נכתב בהודעת דובר צה"ל כי הרמטכ"ל הדגיש "שחמאס עושה שימוש ציני באופן שיטתי באתרים רגישים ותשתיות אזרחיות, כמו בתי החולים, ומבצע באמצעותם איסוף חזותי נרחב ומוסווה וכן הכוונת פעולות טרור כנגד כוחותינו".

עוד עולה מהתחקיר, כי שישה מההרוגים באירוע היו מחבלים - בהם אחד שלקח חלק בפשיטה למדינת ישראל בשבעה באוקטובר. לצד זאת, הרמטכ"ל הצר על הפגיעה בבלתי מעורבים והנחה להעמיק את התחקור במספר פערים. ראשית - העמקה ביחס להליך האישורים בין המפקדות טרם התקיפה, הן בנוגע לחימוש שאושר לביצוע התקיפה והן בנוגע למועד אישור התקיפה. שנית, תחקור קבלת ההחלטות בשטח. עוד הדגיש כי "צה"ל מכוון את פעולותיו אל עבר מטרות צבאיות בלבד".