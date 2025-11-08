ליאור רודאיף, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק שנהרג ונחטף ב-7 באוקטובר, הוא החלל שהושב לישראל - כך הודיע הבוקר (שבת) משרד ראש הממשלה. דיווחים על שתי תקיפות ישראליות בדרום לבנון, בהם נהרגו שני בני אדם ונפצעו מספר נוספים.

ערוץ "סקיי ניוז" בשפה הערבית מדווח כי פעילי חמאס ואנשי הצלב האדום עושים את דרכם לשכונת ג'נינה ברפיח כדי לחפש אחר חלל חטוף ישראלי (רון צור) דיווחים על תקיפה ישראלית נוספת בלבנון, בעיירה שבעא הסמוכה לנבטיה שבדרום המדינה. ערוץ "אל-ערביה" הסעודי מדווח כי שני בני אדם נהרגו רשתות ערביות דיווחים בלבנון על תקיפת רכב בבינת ג'בייל שבדרום לבנון, מספר פצועים במקום