דיווחים בלבנון על שתי תקיפות ישראליות בדרום המדינה

ערוץ "אל-ערביה" הסעודי מדווח על שני הרוגים בתקיפה בעיירה שבעא • כלי תקשורת במדינה מדווחים על פצועים נוספים בתקיפת רכב בבינת ג'בייל • ליאור רודאיף הוא החלל החטוף שהושב לקבורה בישראל • עדכונים שוטפים

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
תקיפה בדרום לבנון
ליאור רודאיף, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק שנהרג ונחטף ב-7 באוקטובר, הוא החלל שהושב לישראל - כך הודיע הבוקר (שבת) משרד ראש הממשלה. דיווחים על שתי תקיפות ישראליות בדרום לבנון, בהם נהרגו שני בני אדם ונפצעו מספר נוספים.

ערוץ "סקיי ניוז" בשפה הערבית מדווח כי פעילי חמאס ואנשי הצלב האדום עושים את דרכם לשכונת ג'נינה ברפיח כדי לחפש אחר חלל חטוף ישראלי (רון צור)

דיווחים על תקיפה ישראלית נוספת בלבנון, בעיירה שבעא הסמוכה לנבטיה שבדרום המדינה. ערוץ "אל-ערביה" הסעודי מדווח כי שני בני אדם נהרגו

Video poster
תקיפה ישראלית בדרום לבנון רשתות ערביות

דיווחים בלבנון על תקיפת רכב בבינת ג'בייל שבדרום לבנון, מספר פצועים במקום

משרד רה"מ: ליאור רודאיף, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק שנהרג ונחטף ב-7 באוקטובר, הוא החלל שהושב לישראל (גיא עזריאל)

