גורם ישראלי ל-i24NEWS: "ארבעה חללים חטופים יועברו הערב"; היערכות לפעימה נוספת מחר

בישראל אישרו הערב (שלישי) כי צפויה פעימת שחרור נוספת של חטופים חללים עוד הלילה, זאת בעקבות מידע ראשוני שהתקבל בנושא. גורם ישראלי אמר ל-i24NEWS כי מדובר בארבעה ארונות של חטופים חללים. בהמשך, נודע כי ישנה היערכות לפעימה נוספת - מחר.

עדיין לא התקבל אישור רשמי מחמאס לנושא. בערוץ הקטארי ״אל-ערבי״ דווח מוקדם יותר מפי מקורות כי חמאס אכן ימסור גופות נוספות של חטופים חללים במהלך הלילה.

אמש הושבו ארבעה חטופים חללים מרצועת עזה - אשר לאחר זיהוי אושר כי מדובר בגיא אילוז, ביפין ג'ושי, יוסי שרעבי וחלל נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. מדובר בארבעה חללים חטופים בלבד, מתוך 28 שמוחזקים עדיין ברצועת עזה. במטה משפחות החטופים דרשו לעצור באופן מיידי את יישום ההסכם עד לשחרור מלא ומוחלט של כל החללים, שכן מדובר בהפרה שלו על ידי חמאס.

בחמאס טוענים לקושי רב באיתור החללים, למרות שעל פי ההערכות בישראל ארגון הטרור יכל להשיב אתמול יותר. כוח בינלאומי צפוי להצטרף למאמצים למציאת והשבת כלל החללים בישראל בקרוב.

אתמול, אחרי 738 ימים בשבי חמאס, שוחררו כל 20 החטופים החיים שהוחזקו ברצועת עזה - והתאחדו עם משפחותיהם בישראל.