צה"ל הודיע הבוקר (שישי) כי הותקף מתחם הכשרות ואימונים ששימש את 'כוח רדואן', ותשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון. עוד נמסר כי המטרות שהותקפו וקיום אימונים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. כוחות יחידת מיתר במרחב יהודה ושומרון והבקעה השלימו תרגיל מוכנות ראשון מסוגו, במסגרתו תורגלו תרחישי חירום במספר מרחבים במקביל.

צה"ל תקף מוקדם יותר היום כ-15 מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום ובעומק לבנון במקביל. בתקיפות שבוצעו צפונית לליטני, חיל האוויר תקף יותר מ-10 מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה. התקיפות היום מתווספות לרצף הפעולות במשך השנה האחרונה במטרה להמשיך ולפגוע בניסיונות שיקום של ארגון הטרור חיזבאללה ולהעמיק את ההישג המבצעי מבחינת שלילת יכולות, תשתיות וסיכול מחבלים. מאז תחילת הסכם הפסקת האש, צה"ל חיסל יותר מ-390 מחבלים, ותקף מאות מטרות טרור (ינון שלום יתח) לפני זמן קצר, מחבל האיץ והתנגש ברכב צבאי בו נכחו כוחות צה"ל סמוך למרחב אדוריים שבחטיבת יהודה. הכוחות עצרו את המחבל אשר הועבר לחקירת שב״כ וכעת מבצעים חסימות במרחב. אין נפגעים לכוחותינו (שלומי הלר) צה"ל תקף מתחם הכשרות ואימונים ששימש את יחידת 'כוח רדואן' בחיזבאללה לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, ועבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, הותקפו מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות ומבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור בלבנון (ינון שלום יתח) צה"ל תוקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון (ינון שלום יתח) כוחות יחידת מיתר (427) במרחב יהודה ושומרון והבקעה השלימו תרגיל מוכנות ראשון מסוגו, במסגרתו תורגלו תרחישי חירום במספר מרחבים במקביל, ביניהם אירועים מתפרצים, אירועי רבי נפגעים, חדירת מחבלים וחבירה לכוחות. תוך הפעלה של כלי הטיס המאויש מרחוק מסוג "דוהר שמיים" לאיתור אויב וסגירת מעגלי אש (ינון שלום יתח)