חמאס: העברנו למתווכות את כל המידע שיש לנו לגבי מיקום החטוף החלל רן גואילי • ויטקוף לאחר הפגישה עם נתניהו: "הדיון היה בונה וחיובי" • חיל האוויר פתח בגל תקיפות בדרום לבנון
דובר חמאס טען הערב (ראשון) כי הארגון העביר למתווכות את כל המידע שיש ברשותם לגבי מיקום החטוף החלל רן גואילי בתקשורת המקומית בלבנון דווח דיווח כי חיל האוויר תקף מטרות באזור בינת ג'בייל וכפר דונין שבדרום המדינה. פלסטיני נהרג מירי שוטר בבנימין לאחר שפרץ מחסום משטרתי, החשוד מזוהה עם חמאס ולגורמי ביטחון היה מידע כי תכנן פיגוע. דיווחים ברצועה על פצועים בתקיפת כטב"ם בעיר עזה.
דובר חמאס טוען: העברנו למתווכות את כל המידע שיש לנו לגבי מיקום החטוף החלל רן גואילי (ברק בטש)
דיווח בערוץ הסעודי "אל-חדת'": ההרוג בתקיפה הישראלית בדרום לבנון - בכיר בארגון חיזבאללה (איילי כהן)
סטיב וויטקוף לאחר פגישתו עם נתניהו אתמול: "הדיון היה בונה וחיובי, כאשר שני הצדדים תואמים לגבי הצעדים הבאים והחשיבות של המשך שיתוף הפעולה בכל הנושאים הקריטיים לאזור" (עמיחי שטיין)
משפחתו של רן גואילי פנתה לשרי הקבינט הבטחוני שיתכנס הערב: "אל תיכנעו לטרור חמאס! המעבר לשלב ב' כולל בראש ובראשונה את השבת כל החטופים. החמאס עדיין מחזיק ברני שלנו בן ערובה. החמאס לא התפרק מנשקו ומתעתע בכולם. אנא מכם, אנו פונים אליכם כאמא ואבא וכאזרחי מדינת ישראל... אל תשכחו אותו, אל תדלגו מעליו, אל תשאירו אותו מאחור ואל תסכימו לפתיחת מעבר רפיח לפני שרני בבית" (טל סבג)
חיל האוויר החל בגל תקיפות בדרום לבנון; דיווחים בתקשורת המקומית על תקיפות ישראליות באזור בינת ג'בייל וכפר דונין שבדרום המדינה (אוריה קשת, לינא עבד)
דיווחים פלסטיניים: פצועים בתקית כטב"ם ישראלי על בניין בשכונת רימאל בעיר עזה (לינא עבד)
פלסטיני שפרץ מחסום משטרתי והאיץ בצומת המשטרה הבריטית בבנימין נורה על ידי שוטר שחש סכנה לחייו, משרד הבריאות הפלסטיני עדכן כי הוא מת מפצעיו; החשוד מזוהה עם חמאס ולגורמי ביטחון היה מידע כי תכנן פיגוע (שלומי הלר)