משפחתו של רן גואילי פנתה לשרי הקבינט הבטחוני שיתכנס הערב: "אל תיכנעו לטרור חמאס! המעבר לשלב ב' כולל בראש ובראשונה את השבת כל החטופים. החמאס עדיין מחזיק ברני שלנו בן ערובה. החמאס לא התפרק מנשקו ומתעתע בכולם. אנא מכם, אנו פונים אליכם כאמא ואבא וכאזרחי מדינת ישראל... אל תשכחו אותו, אל תדלגו מעליו, אל תשאירו אותו מאחור ואל תסכימו לפתיחת מעבר רפיח לפני שרני בבית" (טל סבג)