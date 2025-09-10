צה"ל מגביר את הלחץ על העיר עזה: יותר מ-360 מטרות הותקפו

מומלצים -

שלושה גלי תקיפה הושלמו ויותר מ-360 מטרות הותקפו בעיר עזה במסגרת השלב הבא של מבצע "מרכבות גדעון ב'", כך הודיע היום (רביעי) צה"ל.

ביום שישי האחרון, צה״ל החל בתקיפה של מבנים רבי-קומות שהוסבו לתשתיות צבאיות ובהם מצלמות, חמ"לי תצפית, עמדות צליפה וירי נ"ט ומתחמי פיקוד ושליטה. עד כה, הותקפו באופן ממוקד מספר מבנים רבי קומות שהיוו איום ישיר על כוחות צה"ל.

דובר צה״ל

גל ראשון - תקיפה ממוקדת במרחב דרג׳ תופאח

צה״ל תקף שורת תשתיות טרור - המרכזיות שבהם: עמדות תצפית וצליפה מרכזיות ששימשו את גדוד דרג' תופאח ונועדו לשמש נגד כוחות צה"ל כחלק מתוכנית ההגנה של חמאס ומתקן חקירות פנימי של ארגון הטרור. כמו כן, הותקפו פירים מבצעיים שהוקמו תחת מבנים ומחסני אמל"ח.

גל שני ושלישי - תקיפה נרחבת במרחב דרג' תופאח ואלפרקאן:

צה״ל תקף שורת תשתיות טרור - המרכזיות שבהם: נקודת כינוס תת-קרקעית של חמאס ממנה נערכו מחבלים בימים האחרונים לפעילות נגד כוחותינו, מחרטה לייצור טילי RPG ופצמ"רים ואתר לייצור ואחסנת אמל"ח.

דובר צה״ל

בימים הקרובים, צה״ל יגביר את קצב התקיפות באופן ממוקד, על בסיס מודיעין מדויק, במטרה לפגוע בתשתיות הטרור של חמאס, לשבש את מוכנותו המבצעית ולצמצם את האיום על כוחותינו כחלק מההיערכות להמשך שלבי המבצע.