ראיון מיוחד: המפקד הבכיר בפיקוד צפון מדבר על הכל

בריאיון לכתבנו הצבאי ינון שלום יתח מפקד מרכז האש של פיקוד הצפון מזהיר שהמלחמה לא תמה - ושצה"ל ערוך לבלום את מאמצי השיקום של המחבלים, גם במחיר חידוש הלחימה • צפו בכתבה המלאה

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב צבאי ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Video poster
לקראת מערכה בצפון? : ראיון מיוחד עם מפקד מרכז האש בפיקוד צפון שפותח את הכל

ריאיון בלעדי עם מפקד מרכז האש של פיקוד הצפון - הקצין הבכיר שאחראי על כּמויות החימוש הַעצומות שהוטלו על חיזבאללה בשנתיים האחרונות, מהאוויר מהים וּמהיבשה. בריאיון לכתבנו הצבאי ינון שלום יתח הוא מזהיר שהמלחמה לא תמה - ושצה"ל ערוך לבלום את מאמצי השיקום של המחבּלים, גם במחיר חידוש הלחימה. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית 

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות