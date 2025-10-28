ראיון מיוחד: המפקד הבכיר בפיקוד צפון מדבר על הכל

ריאיון בלעדי עם מפקד מרכז האש של פיקוד הצפון - הקצין הבכיר שאחראי על כּמויות החימוש הַעצומות שהוטלו על חיזבאללה בשנתיים האחרונות, מהאוויר מהים וּמהיבשה. בריאיון לכתבנו הצבאי ינון שלום יתח הוא מזהיר שהמלחמה לא תמה - ושצה"ל ערוך לבלום את מאמצי השיקום של המחבּלים, גם במחיר חידוש הלחימה. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית