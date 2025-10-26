היום ה-751 למלחמה: בלבנון דיווחו הלילה (בין שבת לראשון) כי רוכב אופנוע נהרג בתקיפת כלי טיס בדרום המדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: אם ההסכם לא יחזיק מעמד - זה יהיה בגלל חמאס, לא יהיה קשה לטפל בהם. ח'ליל אל-חיה: נעביר את כל השליטה על הרצועה לוועדה המנהלית, כולל ענייני ביטחון.

דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית בכפר בלידא שבדרום המדינה (הדר טבשי) מנהיג חמאס אל-חיה: "נעביר את כל השליטה המנהלית ברצועת עזה לוועדה המנהלית, כולל ענייני הביטחון" (הדר טבשי) דיווחים בלבנון: רוכב אופנוע נהרג הלילה בתקיפת כלי טיס בעיירה אל-קליליה שבדרום המדינה (הדר טבשי) מזכיר המדינה רוביו: "חלק מהמדינות שמעוניינות להיות חלק מהכוח הבינלאומי בעזה - יידרשו את אישור האו"ם" (מעיין רפאל) טראמפ: "בטוח שההסכם בעזה יחזיק מעמד - ואם לא, זה יקרה בגלל חמאס, לא יהיה קשה לטפל בהם" (מעיין רפאל)