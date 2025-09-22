פורסם אות חיים נוסף מאלון אהל; הוריו: "כל סיוע לחמאס - בתמורה לטיפול רפואי בו"

מומלצים -

בערב ראש השנה: חמאס פרסם היום (שני) אות חיים נוסף מהחטוף אלון אהל, שמוחזק בשבי בעזה 717 ימים. הוריו ביקשו לא לשתף את הסרטון וציינו כי "תוכנו הוא בגדר טרור פסיכולוגי".

עידית וקובי אהל אמרו כי "המשפחה שלנו רועדת וכואבת. הוא נראה שם רזה, מבוהל וניכר כי הוא מאבד את ראייתו בעין ימין. אנו דורשים שכתנאי לכל משא ומתן וסיוע נוסף לחמאס - רופאי עיניים יבדקו אותו ויטפלו בו". עוד הוסיפו ופנו לשרים: "בימי תשובה אלו גורל חייהם של יהודים צעירים, אזרחי ישראל, נמצא כעת בידי ראש הממשלה והקבינט. אל תשברו לעם את הלב".

כזכור, בתחילת החודש פרסם ארגון הטרור סרטון ובו נראה אלון יחד עם החטוף גיא גלבוע-דלאל. בסרטון נראה אז דלאל נוסע בג'יפ, לדבריו בתוך העיר עזה, ופוגש את אהל אותו לא ראה תקופה ממושכת. בהמשך חשפה משפחת אהל כי "אחרי התייעצות עם מומחי עיניים - אלון לא רואה בעינו הימנית".