לא נקי: המשט של גרטה יצר זיהום שמקביל ל־82 רכבים בשנה

לפני שעזבה שוב לארצה, נבדק המשט שהובילה פעילת האקלים גרטה טונברג - ומספרי הזיהום מפתיעים. במשך כחמישה שבועות, 50 כלי השיט במשט "סומוד" צרכו יחד כ־53,600 ליטר דיזל, פליטה ישירה של כ־144 טון CO₂. עם תוספת הפליטות העקיפות מתהליך ייצור והובלת הדלק, סך הפליטות מוערך בכ־165 טון – יותר מ־82 רכבים משפחתיים במשך שנה או כ־206 טיסות הלוך-חזור של נוסע אחד בקו לונדון–ת״א.

חלק הארי של הפליטות הגיע מהספינות הגדולות והממונעות, בעוד שהמפרשיות תרמו בפחות. כ־50 טון מה־CO₂ ייספגו במי האוקיינוס, מה שעלול להעלות את החומציות ולפגוע בשרשרת המזון הימית, כולל אלמוגים, צדפות וקריל.

לפי הערכות סביבתיות, 165 טון CO₂ תורמים להיעלמות של כ־495 מ"ר קרח ארקטי - כמעט שני מגרשי טניס – ודורשים בין 6,600 ל־16,500 עצים לקיזוז במשך שנה אחת.

מנכ"ל וולטה סולאר, ערן טל, מציין: "אין זה מפליא שמי שמנהיגה בצביעות בתחום האקלים גם בחרה בצד של כוחות החושך, ולא של כוחות האור".