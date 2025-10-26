גורם ישראלי: "אנו רוצים שמצרים תיקח חלק פעיל בעזה"

בישראל מעוניינים שמצרים תיקח תפקיד פעיל יותר בעזה ובישראל אישרו הערב (ראשון) ל-i24NEWS כי צוות מצרי נכנס אתמול לרצועה וכי מתקיימת עבודה משותפת עם הצלב האדום לאיתור חללים.

כמו כן, ישראל נעתרה לבקשת המצרים להכניס צוות לרצועה, לאחר גרירת הרגליים של חמאס והחשש של ארצות הברית מקריסה של ההסכם, אם הארגון לא יעמוד בהתחייבות הזו. "המצרים מכירים את חמאס מקרוב ומסוגלים להתמודד איתם", מסר גורם המעורה בפרטים. צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד