מקור בחמאס: "התחלנו לאסוף את גופות החטופים החללים, ביקשנו עצירה של ההפגזות לשם כך"

מקור בחמאס מסר היום (ראשון) ל"אל ערביה": "התחלנו לאסוף את גופות החטופים החללים, וביקשנו עצירה של ההפגזות כדי לסיים את המשימה". לדבריו, קיימת "גמישות, מצד האמריקנים בכל הקשור לסוגיית מסירת גופות החטופים.

"סיפקנו למתווכות רשימה של גופות וחטופים חיים בכדי שיעבירו לישראל. ישראל יודעת בדיוק מי חי ומי אינו", טען המקור.

המקור טוען שארגון הטרור קיבל ערבויות אמריקניות לנסיגה מלאה וקבועה של ישראל מרצועת עזה, וכן שמנהיגיו לא יפגעו. עוד הוסיף: "ישראל ממשיכה לעכב את תוכניתו של טראמפ באמצעות הפצצות והרס מתמשכים, אנו מחויבים להפסקת אש ולא ניגרר למלכודת של ישראל. הודענו על הסכמתנו למסור את נשקנו לגוף פלסטיני-מצרי תחת פיקוח בין-לאומי".

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם משפחות שכולות החברות בפורום הגבורה ואמר כי "לא נעבור לשום סעיף מתוך 21 הסעיפים בתוכנית טראמפ, עד שהסעיף הראשון - שחרור כל החטופים, החיים והמתים, כולם כולם - לא יושלם. עד שאחרון החטופים יחזור - לא עוברים לאף סעיף אחר".

עוד אמר במהלך הפגישה כי הרשות הפלסטינית לא תשלוט ברצועת עזה ביום שאחרי. לדבריו, אף נציג של החמאס ואף נציג של הרשות הפלסטינית לא יהיו מעורבים בשליטה ברצועה. והוסיף כי "ישראל תהיה אחראית ומעורבת בנושא פירוז הנשק ברצועה". כמו כן הוסיף: "אם החטופים לא ישוחררו עד לתום הזמן שהנשיא טראמפ קבע - ישראל תחזור ללחימה בגיבוי מלא, של כל המדינות המעורבות", הבהיר נתניהו.

נזכיר כי, חמאס הודיע ביום שישי האחרון על נכונותו להיכנס מיידית למשא ומתן. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצויות רחבות בתוך מוסדות ההנהגה שלה ובין כוחות ופלגים פלסטיניים. הארגון לא התייחס לסעיפי הגליית הבכירים או פירוז הנשק - ונראה כי הוא מעוניין לקחת חלק בניהול הרצועה ב"יום שאחרי".

טראמפ הגיב להודעת ארגון הטרור ואמר כי "חמאס מוכנים לשלום, על ישראל להפסיק להפציץ בעזה". זמן קצר לאחר מכן, הודיעה לשכת נתניהו כי ישראל נערכת לשלב הראשון של התוכנית לשחרור מיידי של כל החטופים.