לשכת רה"מ: "נערכים ליישום מיידי של תוכנית טראמפ", הרמטכ"ל הודיע: "כלל יכולות צה"ל יוקצו להגנה"

לשכת ראש הממשלה הודיעה הלילה (בין שישי לשבת) כי "לאור תגובת חמאס, ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים". לאחר מכן, הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה לקדם מוכנות והודיע כי "כלל יכולות צה"ל יוקצו לפיקוד הדרום לטובת הגנה על כוחותינו".

הדברים מגיעים לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה לתגובת ארגון הטרור חמאס וטען כי "בהתבסס על ההצהרה של חמאס, אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק באופן מיידי את הפצצות עזה, כדי שנוכל לשחרר את החטופים בבטחה ובמהירות! כרגע, זה מסוכן מדי לעשות זאת".

כאמור, ארגון הטרור הגיב למתווה של נשיא ארצות הברית והסכים לשחרור כל החטופים - חיים ומתים - בהתאם לנוסחת חילופי השבויים הכלולה במתווה טראמפ, בכפוף "לתנאי שטח מתאימים", לדבריו. בנוסף, הארגון אישר את הסמכת ניהול רצועת עזה לגוף פלסטיני עצמאי, המבוסס על קונצנזוס לאומי פלסטיני ובתמיכה ערבית ואסלאמית.

עם זאת, חמאס לא התייחס לסעיפי הגליית הבכירים או פירוז הנשק - ונראה כי הוא מעוניין לקחת חלק בניהול הרצועה ב"יום שאחרי". בתוך כך, מנהיג חמאס אבו מרזוק מסר לאל ג'זירה כי שחרור חטופים וגופות תוך 72 שעות - לא מציאותי בהתחשב בנסיבות בשטח. כמו כן, הוא אמר כי לא ניתן ליישם את המתווה ללא משא ומתן.

נשיא צרפת עמנואל מקרון: "שחרור כל החטופים והפסקת אש בעזה בהישג יד! יש לממש את התחייבות חמאס ללא דיחוי. כעת יש לנו הזדמנות להתקדם באופן מכריע לקראת שלום. צרפת תמלא את מלוא חלקה בהתאם למאמציה באו"ם, לצד ארצות הברית, ישראלים ופלסטינים, וכל שותפיה הבינלאומיים. ברצוני להודות לנשיא טראמפ ולצוותו על מחויבותם לשלום".

ראש ממשלת איטליה ג׳ורג׳יה מלוני: "אני עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות בעזה וחוזר על תמיכתי המלאה במאמציו של הנשיא טראמפ להביא שלום למזרח התיכון. העדיפות של כולם חייבת כעת להיות להגיע להפסקת אש שתביא לשחרור מיידי של כל החטופים. איטליה נותרה מוכנה לעשות את חלקה".

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ: "שלום בעזה ושחרור החטופים בהישג יד. חמאס הסכים כעת גם באופן עקרוני לתוכנית השלום של הנשיא טראמפ. ממשלת גרמניה תומכת בתוקף בקריאתו של הנשיא האמריקני לשני הצדדים. הלחימה חייבת להסתיים באופן מיידי. יש לשחרר את החטופים. חמאס חייב להניח את נשקו. כל זה חייב לקרות מהר מאוד. אחרי כמעט שנתיים של מלחמה, זהו הסיכוי הטוב ביותר לשלום. גרמניה תמשיך להיות מעורבת".

בישראל, ראש האופוזיציה יאיר לפיד היה מראשוני המגיבים לדברי טראמפ: "הנשיא צודק שיש פה הזדמנות שלא היתה כמותה לשחרר את החטופים ולסיים את המלחמה. ישראל צריכה להודיע כי היא מצטרפת לדיונים בהובלת הנשיא טראמפ לסגור את הפרטים האחרונים הנוגעים לעסקה. הודעתי לממשל האמריקני שיש לנתניהו גב פוליטי להמשך המהלך".

מטה משפחות החטופים: "מחזקים את נחישותו של הנשיא טראמפ להביא להשבתם של כל החטופים והחטופה ולסיום המלחמה. הדרישה של הנשיא לעצור כעת את המלחמה הכרחית. היא תמנע פגיעה חמורה ובלתי הפיכה בחטופים. אנו קוראים לרה״מ להורות מידית על מו״מ יעיל ומהיר להשבת כל חטופינו".