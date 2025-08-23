הותר לפרסום: סגן אורי גרליץ נפל בתאונה מבצעית בדרום הרצועה

מומלצים -

דובר צה"ל הודיע הערב (שבת) כי סגן אורי גרליץ, בן 20 ממיתר, נפל כתוצאה מפיצוץ מטען של כוחותינו בדרום רצועת עזה. נסיבות הפיצוץ נמצאות בתחקור. גרליץ שימש כמפקד מחלקה בגדוד שמשון (92) בחטיבת כפיר והותיר אחריו הורים ושני אחים.

האירוע התרחש סמוך ל-13:00, במהלך התקפה של גדוד שמשון בחאן יונס. כוח נכנס למלכד מבנה לקראת השמדה הנדסית. מנסיבות שעדיין נבדקות - אחד מהמטענים התפוצץ במהלך העבודה והביא למותו של סגן גרליץ ז"ל.

ראש המועצה המקומית, שמעון פרץ, יחד עם גורמי המקצוע במחלקות המועצה, הגיעו לבית המשפחה עם היוודע הבשורה הקשה ולנחם אותם. פרץ מסר: "בצער עמוק ובכאב לב כבד קיבלתי את הבשורה על נפילתו של אורי ז"ל, חבר קהילה וגיבור ישראל".

"מיתר כולה מרכינה ראש וכואבת יחד עם משפחת גרליץ את האובדן הבלתי נתפס. נמשיך לעמוד לצד המשפחה, לחבק ולתמוך ככל שנדרש, וננצור בליבנו את זכרו של אורי – קצין צעיר, אמיץ ומסור, שחלם, האמין והקריב את חייו למען המדינה. כולנו תפילה ותקווה כי יהיה זה החלל האחרון במלחמה הנוראה הזו. יהי זכרו ברוך וחקוק בליבנו לעד''.