דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל": כך הובילה התקיפה בקטאר לפריצת הדרך במו"מ לסיום המלחמה בעזה

ה"וול סטריט ג'ורנל" פרסם היום (ראשון) דיווח מקיף שבו פורט כיצד התקיפה הישראלית בקטאר הובילה לפריצת הדרך המשמעותית ביותר עד כה במשא ומתן לסיום המלחמה בעזה.

לפי הדיווח, חלק מרכזי במאמץ המדיני היה סדרה של פגישות אינטנסיביות, ולעיתים סוערות, שבהן השתתפו השליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, חתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, וכן בכירים מקטאר ומערב הסעודית.

ימים אחדים לפני התקיפה, נפגשו ויטקוף, קושנר ודרמר בביתו של ויטקוף במיאמי כדי לדון בגיבוש מתווה להסכם שלום. דרמר, כך לפי הדיווח, לא אמר דבר על התקיפה המתקרבת. כאשר זו התרחשה, ויטקוף וקושנר הופתעו ונעלבו מהיעדר התיאום. "זו לא התנהגות של חבר", אמר ויטקוף לדרמר מאוחר יותר.

ימים לאחר מכן התקשר ראש ממשלת קטאר לוויטקוף עם הצעה חדשה. העצרת הכללית של האו”ם התקרבה, והועלתה השאלה האם טראמפ יסכים לארח פגישה עם מנהיגים ערבים ומוסלמים כדי לדון בתוכנית שלום אמריקנית לעזה. טראמפ נענה בחיוב.

לפי ה"וול סטריט ג׳ורנל", טראמפ ראה בכך הזדמנות לסיים את המלחמה - ללא הסכמים חלקיים, אלא במתווה כולל שיביא להפסקת אש, שחרור החטופים והתחלת שיקום רצועת עזה.

מה שהחל כטיוטה בת שבע נקודות בין ישראל לארצות הברית התפתח להצעה בת 21 סעיפים. ב-23 בספטמבר, בפגישה שערך טראמפ עם מנהיגים ערביים, ביקש מהשליח ויטקוף להציג את עיקרי ההצעה. למען הבהירות, ויטקוף צמצם את 21 הסעיפים לעשרה עקרונות בלבד, שהוצגו באופן כללי ללא פירוט יתר.

טראמפ התחייב בפני המנהיגים הערביים כי חששותיהם יטופלו, ואף הבטיח להפעיל לחץ על נתניהו - כולל התחייבות שישראל לא תספח את שטחי "הגדה המערבית".

לאחר מכן קיימו ויטקוף ומרקו רוביו פגישות עם המנהיגים הערביים כדי לשלב את הערותיהם בטיוטה הסופית. ישראל, שחששה מהגבלות על חופש הפעולה שלה בעזה ומהאפשרות להקמת מדינה פלסטינית, ביקשה להכניס שורה של תיקונים שבסופו של דבר ניטרלו חלק ניכר מהשינויים שהציעו הצדדים הערביים.

במהלך סוף השבוע, עבדו ויטקוף, קושנר, דרמר ונתניהו סביב השעון - בין דירתו של קושנר, חדרו של ויטקוף ודירת המשלחת הישראלית במלון "לוס רג'נסי" - בפגישות ארוכות ומתישות. נתניהו אף ביטל מספר פגישות כדי להשתתף בדיונים.

שר החוץ של איחוד האמירויות, השייח' עבדאללה בן זאיד אל נהיאן, הגיע למלון לשיחה קצרה עם נתניהו, ובה הדגיש כי "הגיע הזמן לשים סוף לסכסוך".

עם זאת, זמן קצר לפני שטראמפ עמד להכריז על התוכנית, מנהיגים ערביים ומוסלמיים התריעו כי הנוסח שהתגבש כבר איננו זה שעליו הסכימו בתחילה, וקראו לדחות את ההכרזה. טראמפ, כך לפי הדיווח, בחר להתקדם עם המהלך כמתוכנן.