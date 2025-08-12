"ישראל ברשימת התראה": האזהרה החריגה של מזכ"ל האו"ם

מומלצים -

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש פנה היום (שלישי) במכתב חריף לשגריר ישראל באו"ם דני דנון, בו כתב כי ישראל נמצאת ברשימת ההתראה לפני הכללה בדו"ח האו"ם הבא על אלימות מינית באיזורי עימות אם לא תבצע שורה של צעדים.

המכתב מלווה את פרסום הדו"ח הנוכחי בנושא, בו נכתב כי קיימת "דאגה חמורה" למידע מהימן על אלימות מינית מצד כוחות הביטחון הישראליים נגד פלסטינים במספר בתי כלא, מתקן מעצר ובסיס צבאי, ובכלל זה מתקני "שדה תימן".

גוטרש ציין כי בשל סירובה של ישראל לאפשר גישה למפקחי האו"ם, מתקשה הארגון לקבוע באופן חד משמעי דפוסים ומגמות, אך מתריע על "חשש משמעותי" מהימצאות דפוסי אלימות מינית מתועדים. עוד פירט במכתבו שורה של צעדים שישראל נדרשת לנקוט באופן מיידי, בהם: הוראות פיקוד ברורות נגד אלימות מינית, מנגנוני אכיפה וענישה, חקירת כל תלונה אמינה, התחייבויות אישיות של מפקדים ומתן גישה חופשית לאו"ם למעקב והגשת סיוע הומניטרי.

המזכ"ל הדגיש כי בתקופת הדיווח הבאה (דו"ח 2025) יבחן אם ישראל יישמה את הצעדים הללו וקבע כי הדבר ישפיע ישירות על ההחלטה אם להכניס את ישראל לרשימה בדו"ח הבא.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הגיב למכתב: "המזכ"ל בוחר שוב לאמץ ככתבן וכלשונן האשמות חסרות בסיס, שנשענות על פרסומים מגמתיים. על האו"ם להתמקד בפשעי המלחמה המזעזעים של חמאס ובשחרור כל החטופים. ישראל לא תירתע מהגנה על אזרחיה ותמשיך לפעול על פי החוק הבינלאומי".