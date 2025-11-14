משפחתו של מני גודארד נפרדת: "אבא הוחזר לאדמה שכל כך אהב"

לאחר שהושב אמש לקבורה ראויה בישראל, משפחתו של מני גודארד מסרה היום (שישי) הודעה. "אבא הוחזר. לא הביתה ולא כפי שהיינו רוצים. אלא לאדמת ארץ ישראל שכל כך אהב. הוא כבר לא שוכב מוטל ברחובות הארורים של עזה ואחרי 769 ימים אפשר לנשום. הגוף הטהור והתמים שלו יוכל לנוח".

"אנחנו נוכל להתחיל להשתקם. אנחנו רוצים להודות לכל עם ישראל שעמד לצידנו. למטה משפחות החטופים, לצה"ל, למנהלת השבויים והנעדרים, לכוחות הבטחון ורוצים לשלוח ביום הזה את תנוחמינו לכל המשפחות השכולות ששילמו את המחיר הכבד מכל".

"החזרה היא חזרה עצובה, היא האישור האחרון לטרגדיה שקרתה לנו, אבל היינו חייבים להגיע לסוף הזה. השבועות האחרונים היו קשים מנשוא, הפרק הזה היה חייב להיגמר והוא ילווה אותנו כל החיים אבל עכשיו יהיה אפשר להתחיל להשתקם ולחזור לחיים. ישנן עדיין שלוש משפחות אשר שבויות בתוך הסיוט הזה ובשבילן ועבורן נמשיך להילחם כי כמו שאבא אמר - ׳זה לא נגמר עד שזה נגמר׳. משפחות גוילי, אור ורינטלאק - אנחנו אתכן", מסרה המשפחה.

כאמור, לשכת ראש הממשלה הודיעה אתמול כי מני גודארד בן ה-73 הוא החטוף החלל שגופתו הושבה ארצה משבי חמאס. מאיר נרצח ונחטף מקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר. לצידו, נרצחה גם אשתו איילת - והשניים הותירו אחריהם את ילדיהם גל, בר, מור וגוני, ואת שבעת הנכדים.

מני גודארד ז"ל גדל בחוף הים לצד אביו יעקב שעבד כמציל ולימים הלך בעקבותיו, והפך למציל בעצמו. הגיע לקיבוץ בארי בגיל 14 בעקבות אחותו שמואלה. בצבא שירת בסיירת חיל השריון ואף לחם במלחמת יום הכיפורים. משפחתו של מני מתארת אותו כאיש נדיב, אוהב אדם ללא גבולות ואוהד שרוף של הפועל תל אביב. לאורך חייו מילא תפקידים רבים בקיבוץ, בין היתר, ניהל את בריכת הקיבוץ במשך שנים ארוכות. מבין הישגיו הרבים, נהג להחשיב את משפחתו להישגו הגדול ביותר. מני היה אב מסור לארבעת ילדיו, וסב גאה ואוהב לנכדיו.

בבוקר השבעה באוקטובר הסתתר בממ"ד בביתו שבקיבוץ בארי עם אשתו איילת. השניים ברחו לאחר שביתם הוצת, אך המחבלים ארבו להם מחוץ לבית. מני נרצח ונחטף לעזה, אשתו איילת הסתתרה בשיחים במשך כמה שעות עד שנרצחה גם היא.