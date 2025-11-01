סגן מפקד פיקוד דרום במלחמה חשף: סהר ברוך הוא אחיין שלי

כמעט שנתיים לאחר שנרצח בשבי, יובא מחר (ראשון) למנוחות סהר ברוך. אמש חשף לראשונה אלוף במיל' יוסי בכר, ששימש כסגן מפקד פיקוד דרום במילואים במלחמה, את הסוד שהוסתר - סהר הוא אחיין שלו.

בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו כתב יוסי: "הדמעות חונקות, למה כל הכאב הזה מגיע לתמי אחותי היקרה? בתצלום, ימים מאושרים של תמי עם ארבעת בניה; עידן נרצח בשבת, וסהר שיצא מהתופת, נחטף לעזה, שם בליל ה-8 בדצמבר נהרג במהלך מבצע החילוץ של סיירת מטכ"ל שנכשל".

"נשאיר לאנשי היחידה לפרט אודות שהתרחש. ואנחנו, אנחנו נלווה את סהר, עלם החמודות, ביום ראשון הקרוב, לקבורה באדמת הלס של בארי, ליד עידן. באותו בית הקברות עם סבתא גאולה, נעמי, כרמל ודנה ושאר אנשי בארי היקרים והאהובים. מחיר בלתי נתפס של המלחמה, וכמה סהר היה יכול להיות קרוב עכשיו לחזור. ובכל זאת גם ברגעי התסכול והכאב הללו, צריך להודות, יש כאן הקלה עצומה".

"יהיה לנו, לתמי ורוני ולאחים גיא וניב, לסבא, מקום לבכות בו, מקום שבו ינוח סהר לעולמים. והכל בזכות לוחמי צה"ל האמיצים, אלה שחזרו משדות הקרב ואלה שלא שבו, אשר בזכות עוז רוחם במלחמה הקשה יצרו את התנאים להסכם לפיו חזרו החטופים החיים, ולפנות ערב של אתמול הושב לנו סהר שלנו. נלווה את סהר ביום ראשון, נחזק את ההורים והאחים וסבא יצחק הכואב. ננגב את הדמעות ונקום להמשיך לשקם, לבנות ולחזק את בארי בדרך לחזרה במהרה של כל הקהילה הביתה. עוד יחזור להיות טוב כאן בבארי, אנחנו נדאג לזה שכך יהיה", כתב יוסי.

סהר ברוך, נחטף מביתו בקיבוץ בארי והיה בן 25 במותו. סהר ואחיו עידן נפצעו מרסיסי רימונים שהושלכו לעברם. סהר טיפל בעידן במסירות. לקראת הצהריים המחבלים העלו את הבית באש ושני האחים החליטו לקפוץ מחלון הממ"ד החוצה. סהר התעכב מעט כדי להביא לעידן את המשאף ומאז נותק הקשר איתו. סהר ציין את יום הולדתו ה 25 בשבי.

במהלך פעולת חילוץ ב-8 בדצמבר 2023 סהר נהרג - בצה"ל מסרו כי לא ניתן לקבוע אם הוא נרצח על ידי חמאס או נפגע מאש כוחות הביטחון. הותיר אחריו הורים - תמי ורוני, ושני אחים - גיא וניב. אח נוסף, עידן וסבתו גאולה בכר, נרצחו ב-7 באוקטובר.