דו״צ ל-i24NEWS: "חמאס מוכה ושבור - יחזיר את כל החטופים"

דובר צה״ל אפי דפרין הסביר היום (שישי) בהצהרה לתקשורת: ״כוחות צה״ל התייצבו בקו הצהוב - כולנו נערכים לקליטת השבים״ והבהיר ״ אלו רגעים של דריכות מוגברת, חיילי צה״ל יפעלו להסרת כל איום שנשקף לביטחונם - לא ילקחו סיכונים״. לשאלת i24NEWS השיב: "חמאס מוכה ושבור בכל מקום שפעלנו בו, אנו מצפים שיחזיר את כל החטופים".

עוד ביקש לציין כי צה״ל יפעל להגן על אזרחי ישראל בכלל ותושבי הנגב בפרט. זאת לאחר שנכשל בהגנה על האזחים ב-7 באוקטובר. ״לא היינו שם בשעתם הקשה ביותר, מאז לא חדלו לרגע וכך נעשה לעולם לעמוד איתן בינם לבין האויב״. לגבי משפחות החטופים אמר כי אנשי צה״ל עומדים לצידם בקשר הדוק ומלווה אותם.

״את הפעולה הצבאית הובלנו באחריות ובשיטתיות ומעל הכל בנחישות תוך אהבת העם והארץ של לוחמנו״, אמר. לדבריו הפעולה הביאה להישגים, בהם החזרת החטופים. דפרין ביקש לחזק ולהודות לחיילי צה״ל, בהם אנשי המילואים, שפעלו לאורך כל תקופת המלחמה למען המולדת.

דובר צה״ל השתתף בצער המשפחה של רס״ל (מיל׳) מיכאל מרדכי נחמני, בן ה-26 מדימונה, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד ההנדסה הקרבית 614, אשר הבוקר נודע כי נפל בקרב בצפון רצועת עזה. כמו כן הזכיר את כל 914 חללי צה״ל משנפלו מתחילת המלחמהף מאות האזרחים והאנשי הביטחון והמשפחות השכולות. ״אנחנו זוכרים את 20 אלף פצועי המערכה בגוף ובנפש שנפצעו לשם הגנת המדינה ואיבדו חברים בדרך. אנחנו נהיה כאן בשבילכם לעטוף ולסייע בכל דרך״, הוסיף.

דפרין ביקש להזכיר כי כל אלו לא היו לשווא אלא למען המשימה הקדושה של חזרת החטופים. לאחר מכן ביקש להזכיר את דברי הרמטכ״ל על כך שהמלחמה עדין לא תמה וצפויים עוד אתגרים רבים.