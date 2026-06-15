ללא עבר פוליטי, בגיל 23 בלבד, יונתן שלו נכנס לפוליטיקה בסערה עם הצטרפותו לבנט והפך לאחד המועמדים המסקרנים וגם מעוררי המחלוקת בבחירות הקרובות. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי הביא הערב (שני) במהדורה המרכזית הקלטות בלעדיות: מהאשמת איזנקוט בפגיעה בביטחון המדינה והאכזבה מתוצאות האיחוד עם לפיד - מה באמת חושב שלו על שותפיו לגוש?

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יונתן שלו הוא אחד השמות המסקרנים במערכת הבחירות הקרובה, הערב, בהקלטות שהגיעו לידינו מחוג בית שקיים ניתן לשמוע את הצעיר שחבר לבנט ללא פילטרים, מודה בקולו, כי החיבור ללפיד הביא לצניחת המנדטים בסקרים, ומאשים את איזנקוט בפגיעה בביטחון המדינה: "קיבלנו הצעה מאיזנקוט... קיבלנו הצעה גם מליברמן גם מיאיר לפיד וגם עם יאיר גולן דיברנו, עם כל המפלגות אבל... כשבנט לא עומד בראש פה הסכנה האמיתית".

"האיחוד עם לפיד הוריד אותנו בסקרים, מי שלא מתחבר אלינו מסכן את ביטחון המדינה, מסכן את מדינת ישראל נקודה. כל יום שאיזנקוט מתמהמה עם זה המדינה נפגעת, כי כשבנט חלש, הגוש נחלש..המועמד לראשות הממשלה זה בנט ולא יאיר וזה בסדר גמור", הוסיף יונתן שלו.

שלו הוסיף ואמר כי יועז הנדל "וכל המפלגות הקטנות..אנחנו צריכים להוריד אותם.. מי שמוכן לסכן את המדינה בבחירות הקרובות אין לו מקום בפוליטיקה, הם יאפשרו לנתניהו להקים ממשלה".

בהתייחסות לרשות הפלסטינית ויחסו אליה, אמר שלו כי חזונו הוא שיוקם גוף פלסטיני שיהיה ניתן להגיע איתו להסכמים. "כרגע הרשות מאוד חלשה ולכן היא לא פרטנר, עד שלא יקום גוף שניתן לעבוד מולו בטח כשיש מלחמה בארבע חזיתות, והתפקיד שלנו כמדינה זה לראות איך אנחנו תומכים בהקמת גוף שידאג לפלסטינים ביהודה ושומרון ובהמשך יהפוך להיות פרטנר, לעזור להקים גוף שיהיה ניתן להיות מולו, החזון הוא שיהיה גוף שיהיה ניתן להגיע איתו להסכמים, כרגע זה לא אפשרי", הוסיף.

ממש בקרוב, כך הוא מבטיח, יחשפו שמות נוספים במפלגה של בנט: "בימים הקרובים יחשפו שמות של נבחרי ציבור חדשים, אני אומר את זה מידיעה, משפחות שכולות".

לקראת סיום המפגש הצהיר יונתן שלו שבנט מוכן לעשות כל דבר שיביא לניצחון בקלפי: "כל איחוד שיביא לניצחון הוא יעשה, לאיחוד הוא יעשה כולל לזוז שמאלה ימינה למטה למעלה, כרגע האיחוד שיביא לניצחון זה ממשלה שבנט עומד בהובלתה".

במפלגת ביחד של בנט נמצאים בקרב קשה בתוך הגוש, אחרי שאיבדו את ההובלה לאיזנקוט, ידרשו חוגי בית רבים כדי לשכנע, שנפתלי בנט חייב להיות מועמד המרכז - שמאל לראשות הממשלה.