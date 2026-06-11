השר והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, התייצב הערב (חמישי) לריאיון בתוכנית "7 נדב אלימלך". איזנקוט, שממצב את עצמו כאלטרנטיבה של המרכז-שמאל הממלכתי לקראת הבחירות הקרובות באוקטובר, תקף בחריפות את ההתנהלות המבצעית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, פסל ישיבה איתו ותחתיו, והציב קווים אדומים ברורים בנושאי הליבה: מחוק הגיוס ועד היום שאחרי ברצועת עזה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

"איבדנו את העצמאות האסטרטגית מול ארה"ב"

איזנקוט פתח את דבריו והתייחס לעימותים האזוריים וההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כשהזהיר מפני הפגיעה בחופש הפעולה של צה"ל.

"היומיים האחרונים מלמדים עד כמה המלחמה הפכה להיות אזורית עם היבטים גלובליים, כשכלכלה ונתיבי סחר נפגעים", אמר איזנקוט. "מבחינה ישראלית, נוצר לינקג' (קשר) רע מאוד בין ביירות לאיראן. ההרתעה הישראלית, שהייתה במקום הנמוך ביותר בשבעה באוקטובר, שוקמה במידה רבה, אך מה שקרה השבוע הוא מבשר רע מאוד".

איזנקוט האשים ישירות את מערכת היחסים בין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בכך שהיא כובלת את ידיו של הצבא: "יש ביניהם יחסים יוצאי דופן שאיפשרו תקיפה משולבת, אבל זה הגיע למקום שבו ישראל איבדה את העצמאות שלה.

רואים את זה באיראן ובלבנון. צה"ל נלחם עם ידיים קשורות כשהוא פועל רק מנהר הליטני, בעוד חיזבאללה פרוס בכל לבנון. יש מפקדה אמריקאית שמעודכנת ומנהלת את האירוע, והתדמית שלנו בארה"ב בשפל חסר תקדים".

הרמטכ"ל לשעבר התייחס לניהול המערכה ואמר כי "לצד ההישגים הצבאיים הראויים לציון בשנתיים ושמונה חודשים, לא הייתה רגל מדינית מסיימת באף זירה".

לדבריו, "ההישגים הצבאיים ממוסמסים בגלל אילוצים פוליטיים ואישיים, ותפיסת עולם של ראש הממשלה של 'מלחמה ועוד מלחמה'. התכלית של הפעלת כוח צבאי היא לשפר את המצב האסטרטגי לשנים קדימה, וזה פשוט לא קרה".

"בנט ולפיד? החלטתם להתאחד היא שגויה"

איזנקוט הדף את קמפיין הליכוד המציג אותו כ"שמאל" והזמין שוב את נתניהו להתייצב מולו לעימות: "הסרטונים שנתניהו מוציא עושים דה-לגיטימציה ל-21% מאזרחי ישראל. מי שלחץ יד לערפאת והתחבק איתו זה הוא, מי שחיזר אחרי מנסור עבאס זה הוא. במקום להפעיל סביבה עבריינית ומושחתת - שיתייצב לעימות פומבי כמקובל בעולם".

איזנקוט אמר בראיון כי החלטת נפתלי בנט ויאיר לפיד לרוץ יחד, הותיר אותו להתמודד לבד: "בנט התקשר אליי, נתן לי 'הדס אפ' (עדכון מראש) ואמר: 'החלטתי להתאחד עם לפיד'. בירכתי אותו ואיחלתי לו בהצלחה, בזה הסתיימה השיחה. אני חושב שההחלטה שלהם שגויה, אבל אני מכבד אותה. הריצה הנפרדת של ארבע מפלגות בגוש דווקא תביא את מקסימום המנדטים כדי לנצח את הממשלה הגרועה ביותר מקום המדינה".

הקווים האדומים להקמת הקואליציה: הליכוד שותף לגיטימי... אבל

כשנשאל מי שותף לגיטימי בעיניו לממשלה עתידית, הציב איזנקוט מפה אפשרית: "שותפים לגיטימיים: נפתלי בנט, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, יאיר גולן ומפלגת הליכוד (ללא נתניהו). לעומת זאת, איתמר בן גביר - מחוץ לתחום. "בשום אופן לא", הוא אמר. "הוא מביא תפיסת עולם פשיסטית ונכשל בכל דבר שעשה. הוא דרדר את ביטחון הפנים של המדינה למצב שבו הפשיעה במגזר הערבי נמצאת אחרי מקסיקו וקולומביה. אדם שמסתובב עם חבל תלייה לא ראוי לציבוריות הישראלית".

איזנקוט הציב שלושה תנאי ברזל לקבלת שותפים. הכרה בישראל כיהודית ודמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות, וחובת שירות לכל (צבאי או לאומי). בנושא גיוס החרדים, שלח איזנקוט מסר ליו"ר ש"ס אריה דרעי ולמנהיגי המפלגות החרדיות: "אין דף לבן לחרדים. אריה דרעי יושב בקבינטים ונוכח במפקדה העליונה, אבל הולך לבקר עריקים בשעת מלחמה. אם מה שיעמוד ביני לבין הקמת ממשלה וראשות ממשלה זה חוק השתמטות, אני אעדיף ללכת לבחירות נוספות רק על הנושא הזה".

"הרשות הפלסטינית בעזה – פתרון פחות גרוע מחמאס"

בנושאים המדיניים, איזנקוט סירב לדבר על פתרון קבע של "שתי מדינות": "אף פעם לא אמרתי שתי מדינות לשני עמים. בעת הזאת אסור לדבר על מצב הקבע, אלא על מניעת מדינה דו-לאומית והוצאת הפלסטינים מהציבוריות הישראלית. הם 4-5 מיליון איש, אי אפשר לדחוף אותם".

לגבי עתיד רצועת עזה ביום שאחרי מיטוט חמאס, אמר: "הרשות הפלסטינית בעזה היא פתרון פחות גרוע מחמאס. חמאס חייב להיות מושמד כוח צבאי ושלטוני, וצריכה לקום מנהיגות אחרת בעלת זיקה לרשות פלסטינית משודרגת, שתעבור תהליך עמוק של דה-רדיקליזציה ושינוי בתוכניות החינוך".

איזנקוט חתם את הראיון בהתייחסות למערכת המשפט והרפורמה: "יש לנו מערכת משפט טובה שהעניקה 'כיפת ברזל משפטית' למפקדי צה"ל מול העולם. המערכת אינה חסינה מביקורת ואני בעד רפורמה ושינוי, אבל אסור בשום אופן לדרוס אותה. אנחנו צריכים מערכת משפט חזקה, בלתי תלויה וביקורתית".