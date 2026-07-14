יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן נשא היום (שלישי) דברים בכנס כלכלה וחברה של דה מרקר, שנערך ברהט, והתייחס למספר סוגיות שנמצאות על הפרק, בהן המתיחות הביטחונית מול איראן ומערכת הבחירות המתקרבת.

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"נתניהו פיתח קונספציה שגויה לפיה העם האיראני הולך ליפול בכל רגע, והמשטר שלו יקרוס אם רק נטיל כמה פצצות במקומות הנכונים. זו פשוט הזייה - דבר שלא יכול לקרות", אמר בראשית דבריו. הוא נשאל למה הצבא והמסד שיתפו פעולה עם זה, והשיב: "תמיד יש אנשים שיירצו לרצות, למצוא חן ולהסביר לשליט כמה הוא צודק. להערכתי, זה מה שקרה באירוע הזה".

לדבריו, מסיבה זו - בחירת ראשי השב"כ והמוסד והרמטכ"ל היא סוגייה חשובה כל כך. "זה נושא קריטי ואנחנו צריכים לוודא שבתפקידים הללו מכהנים אנשים עצמאיים ואמיצים", הוסיף והזכיר את הקלטות ראש השב"כ שנחשפו ב-i24NEWS, "ראש השב"כ צריך לשרת את מדינת ישראל ולא את ראש הממשלה. אנחנו נדאג שמי שהתבלבל ילך הביתה".

גולן שאל האם היה רוצה לכהן בממשלה הבאה בתפקיד שר הפנים, והשיב: "אני רוצה". בסיום דבריו, נשאל האם יציב גיוס בדואים לצבא כתנאי בממשלה. "אני רוצה שכל צעיר וצעירה ישרתו, אבל אם נשים את זה כתנאי - לא נתקדם קדימה מילימטר".

מאוחר יותר, מנסור עבאס הוסיף: "אחרי הבחירות - אנחנו נהיה הראשונים שאליהם הליכוד יפנה"