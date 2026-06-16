טלטלה בשמאל: אורי זכי עוזב את "הדמוקרטים" ועובר לתמוך בגדי איזנקוט

אורי זכי, מבכירי מפלגת מרצ ומי ששימש כיו"ר הנהלת המפלגה ויו"ר נשיאות הוועידה שלה, הודיע על עזיבת מפלגת המיזוג החדשה "הדמוקרטים" (העבודה ומרצ) והפסקת חברותו בוועידה, זאת לאחר 28 שנות חברות מצטברת במפלגות השמאל.

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זכי, בן זוגה של השרה וחברת הכנסת לשעבר תמר זנדברג, הטיל פצצה פוליטית כשהצהיר כי בבחירות הקרובות יחצה את הקווים ויתגייס בכל הכוח לטובת מפלגת 'ישר' בראשות הרמטכ"ל לשעבר, רא"ל (במיל') גדי איזנקוט.

"פער שהלך ונפער מאז השבעה באוקטובר"

במכתב פומבי נוקב שפרסם, הסביר זכי את המניעים שהובילו אותו לצעד הקיצוני, וחשף כי התפכח מעמדותיו הפוליטיות הקודמות בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית: "לאחר ארבע השנים הנוראות האחרונות, ובעיקר לאחר אסון השבעה באוקטובר, מדינת ישראל זקוקה למנהיגות ערכית, מנוסה ורצינית. כדי להחליף את נתניהו והנזק האדיר שהנחיל, צריך דמות שהיא ההפך ממנו - ורא"ל במיל' איזנקוט הוא מנהיג כזה".

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זכי עקץ את חבריו לשעבר בשמאל ותיאר את הנתק האידיאולוגי שחווה בתקופה האחרונה: "אני מודה שיש כאן ביטוי לפער שהלך ונפער בין עמדותיי לבין עמדות השמאל, בעיקר מאז ה-7 באוקטובר. פעמים לא מעטות מצאתי עצמי חולק על עמדות חבריי, ואף זכיתי לביקורת חריפה על עמדות שהבעתי אני".

לצד הביקורת, זכי ביקש לנסות ולשמור על טונים מכובדים מול יו"ר הדמוקרטים: "אני מלא הערכה ליאיר גולן ולחברי הכנסת המצוינים של המפלגה, ואני גאה בתפקיד המשמעותי שהיה לי באיחוד המפלגות שמאבטח הפעם את הגוש".

"הגיע הזמן, לאחר 78 שנה, שמזרחי יהיה ראש הממשלה"

זכי הדגיש כי הוא מתכוון "להתגייס בכל הכוח" כדי לסייע לאיזנקוט לנצח בבחירות, וטען כי מדובר במועמד היחיד שחסין מפני מתקפות פוליטיות: "אין לי ספק שהוא המועמד הטוב ביותר, כזה שמכונת הרעל גם בשיא הקיטור לא תוכל לקעקע. הציבור בישראל צמא להנהגה אחרת, גם לא מעט ממצביעי הליכוד".

בסיום דבריו, בחר זכי לגעת בנקודה עדתית רגישה, תוך שהוא מתייחס לרקע המשפחתי שלו: "בשולי הדברים, כבן של אבא שגדל במעברה, אני מודה שגם הגיע הזמן, לאחר 78 שנה, שמזרחי יהיה ראש הממשלה. מגיע לנו, ומגיע לנו שזה יהיה גדי איזנקוט".