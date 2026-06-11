פוליטיקה היא משחק של קצב, אבל יותר מכל היא משחק של זיהוי מגמות עומק. בזמן שהפרשנים באולפנים מנתחים את ה"מה שהיה", המפה הפוליטית בגוש המרכז שמאל עוברת ארגון מחדש, ומי שלא מבין זאת מפספס את האירוע.

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הכותרת הדרמטית ביותר של הסקר הנוכחי היא המספר 12. זהו מספר המנדטים שאליו קורסת רשימת בנט-לפיד, לעומת 17 מנדטים יציבים, נכון לעכשיו, של גדי איזנקוט.

זוהי לא פחות מטלטלה בגוש השינוי - האיחוד של ראש הממשלה לשעבר בנט, יחד עם יו"ר האופוזיציה והמפלגה הגדולה באופוזיציה יש עתיד, היה מפץ גדול שהציב אתגר ליתר השותפים בגוש ואיים על כל השותפים במחנה.

עד לפני מספר שבועות האיחוד הזה היה שווה 24 מנדטים, אלא שהמגמה התהפכה במהירות מסחררת, ובתוך כמה שבועות 'ביחד' איבדה את רוב כוחה, והיא ממשיכה לצלול כלפי מטה במהירות גבוהה.

את המגמה הזו זיהינו כבר לפני כמה שבועות. מעט אחרי האיחוד החלה הדעיכה של בנט-לפיד, כאשר המומנט של גדי איזנקוט עולה מנגד ומביא לתוצאה שהוא עוקף את בנט בפופולריות ובמנדטים.

אלא שהאירוע טרם הסתיים. נתוני העומק שבידינו מצביעים על כך שמגמת הירידה של בנט-לפיד עודנה בעיצומה. 'ביחד' נמצאת בסכנה ממשית לרדת לנתונים חד ספרתיים, ראש בראש עם איתמר בן גביר לדוגמא, שמתחזק בעקביות ועולה בסקר הנוכחי כבר ל-9 מנדטים.

הנתון השני, והלא פחות מעניין בסקר, בוחן תרחיש של ריצה מדוברת של בני גנץ יחד עם תא"ל (במיל') דדי שמחי ויועז הנדל. הסקר שלנו מביא רשימה כזו לכדי 5 מנדטים.

בנתון הזה מסתתרות עבור בנימין נתניהו שתי בשורות. אחת רעה בטווח הקצר, ואחת טובה בטווח הארוך:

הבשורה הרעה לנתניהו היא שרשימה כזו גורעת שני מנדטים ישירים מהליכוד, ומורידה את גוש הקואליציה הנוכחי ל-58 מנדטים.

הבשורה הטובה היא שחברי הרשימה הזו כבר הצהירו שהם אינם פוסלים את נתניהו, וצירוף שלהם לגוש מעלה את תומכי נתניהו ל-63 מנדטים.

בשורה התחתונה, בעוד שהאופוזיציה הקלאסית חווה קניבליזציה פנימית קשה שבה איזנקוט שותה את בנט-לפיד, דווקא החיבורים החדשים במרכז המפה עשויים לייצר את הבלוק שיכריע את הבחירות הבאות, והם גם אולי סנונית ראשונה להרכב הקואליציה הבאה.