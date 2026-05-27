"התאבדות לאומית": בנט ולפיד תוקפים את "מתווה הפשרות" של איזנקוט וגולן עם החרדים

המערכת הפוליטית סוערת בעקבות הפרסום על פגישה חשאית שהתקיימה באווירה חיובית בין יו"ר "ישר" גדי איזנקוט ליו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, שנערכה על רקע הודעת המנהיג הליטאי הרב לנדו על פירוק גוש הימין, כפי שפורסם אמש ב-N12. המפגש, והפרסומים לפיהם המתווה של איזנקוט יאפשר פטור מלא וללא סנקציות ל-30% מהצעירים החרדים, הובילו למתקפה משולבת של שותפיו ויריביו באופוזיציה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

בנט: "בממשלה הבאה בראשותי – אף אחד לא יקבל 30 אחוז הנחה"

הראשון להגיב בטון לוחמני במיוחד היה ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, שסימן קו אדום מובהק והבהיר כי הוא מוביל גישה של "אפס פשרות" מול החרדים בנושא "הנטל הביטחוני".

"ישראל ברגע קיומי", הצהיר בנט. "מדינת ישראל לא תשרוד כשעוד ועוד מאזרחיה מתחנכים ל'נמות ולא נתגייס', לא משרתים בצה"ל, ולא מצטרפים למעגל העבודה. הציבור העובד והמשרת לא יכול להמשיך לשאת בנטל הכלכלי והביטחוני לבדם. זו התאבדות לאומית בהילוך איטי, ואני לא אתן לזה לקרות".

בנט הוסיף: "בממשלה הבאה בראשותי לא יהיו שום פשרות בנושאי גיוס. לא יהיו דילים פוליטיים על חשבון המשרתים בצבא, ואף אחד לא יקבל 30 אחוז הנחה. בממשלה הבאה כולם, כולם, מתגייסים. מי שלא ישרת - לא יקבל שקל מהמדינה. ככה פשוט. כשזה נוגע לביטחון המדינה אין פשרות".

https://www.facebook.com/photo/ לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

לפיד: "אל תחמיצו הזדמנות היסטורית בשביל רווח פוליטי"

גם ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הצטרף למתקפה והגדיר את המגעים והוויתורים המסתמנים ככשל ערכי עמוק, תוך שהוא קורא לראשי המפלגות שלא להתפתות לדילים זמניים עם המפלגות החרדיות.

https://x.com/i/web/status/2059544331124388007 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"‏כל הדיבורים על 'פשרות עם החרדים' הם טעות פוליטית ושגיאה ערכית", כתב לפיד בחשבונותיו ברשתות החברתיות. "אחרי ארבעים שנה יש לנו הזדמנות אמיתית לשינוי אמיתי. לראשונה נוצרה אפשרות לגייס את הצעירים החרדים, לחייב לימודי ליבה ולשלב אותם בשוק העבודה. לראשונה יש סיכוי חזק לעצור את ההשתמטות ולהחזיר את הכסף לציבור המשרת והעובד. בואו לא נחמיץ את זה בשביל רווחים פוליטיים קצרי טווח".

https://www.facebook.com/reel/1272433398260925 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתוך כך, הסערה גלשה גם ליו"ר הדמוקרטים יאיר גולן. לאחר שפורסם תיעוד שבו נשמע גולן כמי שאינו פוסל ישיבה משותפת עם המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית, מיהר חבר הכנסת להוציא הבהרה: "החרדים יהיו בחוץ. זו הבטחה".

https://x.com/i/web/status/2059531771230695935 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בציוץ נוסף כתב גולן: "אצלנו אין פשרות. ואין קיפול של ערכים. שיהיה ברור: אנחנו המפלגה היחידה בגוש שהצהירה באופן ברור וחד משמעי שלא נשב בממשלה הבאה עם אף אחת מהשותפות לממשלת טבח אוקטובר. יש היום רק מפלגה אחת בגוש השינוי שבממשלה הבאה לא תתפשר במילימטר על הערכים הדמוקרטים והליברליים שלנו: לא נתפשר על בית משפט עצמאי ועל עצירת הההפיכה המשטרית. אצלנו אנשי קהלת לא ידרכו בוועדת השרים לחקיקה.

https://x.com/i/web/status/2059554609845125490 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"לא נתפשר על החינוך ועל סיום ההדתה בצה״ל ובכל מקום במרחב הציבורי. לא נתפשר על החופש שלנו, בנישואים אזרחיים, בשבת ובאורח החיים הישראלי. שום פשרה על גיוס החרדים ושילובם המלא בחברה הישראלית. לא נתפשר על שיקום המשטרה ומערכות הביטחון. לא נתפשר על חקר האמת ועל תיקון המדינה. פשרנים יש מספיק בפוליטיקה הישראלית. רק דמוקרטים חזקים בממשלה הבאה יבטיחו שלדמוקרטיה הליברלית יהיה עמוד שדרה חזק".