מאה ימים לבחירות: שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף היום (ראשון) את דבריו של עומר רונן, מועמד בפריימריז למפלגת "הדמוקרטים" - ואמר כי יפעל לסלקו משירות המילואים. כאמור, רונן אמר אמש במהלך ריאיון בחדשות 12 כי "'יעשה הכול', לרבות אי-התייצבות לשירות מילואים, במסגרת פעילותו הפוליטית".

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כ"ץ כתב בחשבונו ברשת X: "הסרבנות לא תחזור לצה"ל. לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל - מכל סיבה שהיא. אפס סובלנות לסרבנות. אני נחוש לבער מצה"ל את תופעת הסרבנות, כפי שפעלתי מתחילת כהונתי כשר הביטחון. דין אחד לכולם".

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"הנחיתי את הרמטכ"ל לוודא שעמרי רונן, שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. זו המדיניות. כך ייעשה גם בכל מקרה דומה בעתיד. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות, ולשרת את ביטחון ישראל בלבד".

כזכור, רונן אמר אמש כי "'יעשה הכול', לרבות אי-התייצבות לשירות מילואים, במסגרת פעילותו הפוליטית".