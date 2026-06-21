למרות שמערכת הבחירות טרם החלה, שורת עתירות שהוגשו ליו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, נגד שרים שצילמו סרטונים פוליטיים בלשכותיהם, הובילו להטלת קנסות על מספר שרים.

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בראש רשימת הקנסות ניצב השר שלמה קרעי, שחויב ב-18,500 שקלים. אחריו השר אלי כהן עם 15 אלף שקלים, חיים כץ עם 9,000 שקלים, ניר ברקת עם 7,500 שקלים ואורית סטרוק עם 5,000 שקלים.

עוד נקנסו השרים בצלאל סמוטריץ' ואופיר סופר ב-2,500 שקלים כל אחד, אבי דיכטר ב-2,000 שקלים וגילה גמליאל ב-1,500 שקלים.

במקביל, השרים מנסים כי מי שיישאו בתשלום הקנסות יהיו המפלגות ולא הם עצמם, אך הם עדיין זועמים על החלטותיו של סולברג וטוענים כי "הבחירות עדיין לא התחילו והוא פוגע לנו בכיס".

בתוך כך מוגשת נגד השרים עתירה חדשה של 250 סרטונים שצולמו, כך פרסם לראשונה כתבנו בכניסת עמיאל ירחי.