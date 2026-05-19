עוד לפני פיזור הכנסת: החוקים שהקואליציה מתכננת לאשר - בתמיכת החרדים

הכנסת תצביע מחר (רביעי) על כמה הצעות חוק לפיזורה. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח הערב ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי לאחר מאמצים ממושכים, שנמשכו מספר יממות, מסתמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו השיג את מבוקשו והכנסת תתפזר במועד מאוחר יותר.

ל-i24NEWS נודע, כי הכנסת לא תפוזר לפני השלמת שלושה חוקים - פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, החוק להפרדת מח"ש מהפרקליטות והחוק לוועדת חקירה ממלכתית. עוד נודע, כי גם החרדים צפויים לתמוך בחוקי הרפורמה המשפטית.

מסיבה זו, ייתכן כי הכנסת תצביע בשבוע הבא בקריאה ראשונה - כדי להראות התקדמות לקראת הפיזור. החוקים הללו צפויים לעבור ללא כל קשר לחוק הגיוס, שאינו צפוי לעבור.