עם 112 אלף מתפקדים ו-51 מועמדים: החלו הפריימריז במפלגת "הדמוקרטים"

112 אלף מתפקדי מפלגת "הדמוקרטים" יצאו הבוקר (שני) להצביע בפעם הראשונה בבחירות המקדימות שירכיבו את רשימת המפלגה לבחירות הקרובות. במסגרת הפריימריז במפלגה בראשותו של יאיר גולן מתמודדים 51 שמות המתחרים על 10-12 המקומות הריאליים ברשימה.

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ההצבעה בפריימריז נעשית באופן דיגיטלי, ותוצאותיה ייחשפו הערב בשעה 20:00 - כשעה לאחר תום ההצבעה, לצד קמפיין המפלגה. על פי התחזיות, שלושת הח"כים המכהנים של המפלגה - נעמה לזימי, אפרת רייטן וגלעד קריב, יקבלו את שלושת המקומות הראשונים ברשימה.

שמות בולטים נוספים מרשימת המועמדים בפריימריז הם משה רדמן, יאיא פינק, נמרוד שפר ועמרי רונן מ"אחים לנשק". כחלק מהרשימה ישנם גם שריונים עבור נציגי מרצ במקום החמישי, עליו מתמודדים הח"כיות לשעבר מיכל רוזין וגבי לסקי ויריב אופנהיימר, נציגי המגזר הכפרי ונציגי המיעוטים.

הפריימריז במפלגת "הדמוקרטים" מתקיימים בצל מתיחות בין אנשי העבודה לאנשי מרצ, בעקבות ניסיונות בקרב בכירים במפלגה לפעול נגד מועמדי מרצ הנחשבים קיצוניים מדי, כמו נאור נרקיס, או נגד כאלו הפועלים לצבוע את המפלגה בצבעי מרצ, על חשבון מפלגת העבודה.

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יו"ר המפלגה יאיר גולן אמר עם פתיחת הקלפיות: "הרשימה הזאת לא תקבע רק מי יישב בכנסת. היא תקבע כמה חזקים נהיה בממשלה הבאה, וכמה כוח יהיה לנו להחזיר לישראל ביטחון, דמוקרטיה ותקווה".