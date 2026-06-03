לקראת איחוד בגוש? ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד אמר היום (רביעי) במהלך נאום שנשא בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה כי יושב ראש מפלגת "ישר" גדי איזנקוט צפוי להצטרף למפלגה המאוחדת שהקים עם נפתלי בנט.

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"פיזור הכנסת כבר עבר בקריאה ראשונה, בימים הקרובים הכנסת תסגור על תאריך בחירות, והקמפיין יתחיל. וכמו תמיד, הכל יתחיל מאוד מבולגן, ואז לאט לאט זה יתבהר", ציין לפיד, "ייקח עוד שבועיים עוד שלושה, אולי קצת יותר, תהיה מסיבת עתונאים חגיגית, שמחה, שבה נודיע שגם גדי איזנקוט הצטרף אלינו".

הוא הוסיף: "אחרי שלוש וחצי שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה ואופטימיות ונורמליות. גדי בא, המחנה מתאחד, בדיוק כמו שהמדינה צריכה להתאחד. זה מה שצריך לקרות. בגלל זה זה יקרה".

כזכור, מרגע ההכרזה על האיחוד - בנט ולפיד ניסו לעודד את איזנקוט להצטרף לרשימתם המאוחדת, אך עד כה הוא סירב לכך, זאת למרות ההצעות הרבות שהשניים הציגו בפניו. איזנקוט בירך על המהלך, אך הדגיש כי המבחן המרכזי יהיה ביכולת להרחיב את התמיכה הציבורית.

כחלק מניסיונות השכנוע - סביבתו של לפיד דיווחה בשבוע שעבר כי הוא אמר לבנט שהוא מוכן לעבור למקום השלישי ברשימת "ביחד" - לטובת איחוד גדול עם גדי איזנקוט.