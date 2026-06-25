"לא מקבלים איומים, גם לא מנתניהו": דוד ביטן מגיב על השריונים בליכוד

ח"כ דוד ביטן ממפלגת הליכוד התארח הערב ב-7 עם נדב אלימלך, והגיב על סערת השריונים במפלגתו לקראת הבחירות הקרובות. בריאיון ביטן הבהיר באופן נחרץ כי הליכוד היא תנועה דמוקרטית, ולאף אחד אין צ'ק פתוח - גם לא לראש הממשלה.

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כשנשאל על האפשרות לפיה נתניהו יציג את תנועת הליכוד כחסרת ערך בלעדיו, ח"כ ביטן ענה: "הוא בנה אותנו, אבל אנחנו בנינו אותו". ביטן תקף את כוונת השריונים וסימן קו אדום: "עשרה שריונים זה ועדה מסדרת. זה לא הגיוני ולא סביר".

לדבריו, פשרה בנושא תיתכן רק סביב חמישה מקומות, אחרת חברי הכנסת המכהנים יידחקו אל מחוץ לרשימה. ביטן מתעקש על קיום פריימריז במפלגה וקורא לנתניהו: "אל תפצל את השורות, זה לא לטובתך".

כשנשאל על "היום שאחרי" או על סקרים המחמיאים לנתניהו על חשבון המפלגה, ביטן נותר אדיש. הוא מזכיר כי הגיבוי שקיבל נתניהו ב-7 באוקטובר הגיע מהשטח הליכודי השורשי, ולא מגורמים חיצוניים. "הגיבוש של הליכוד עם נתניהו הוא שמביא את התוצאה", הוא מסכם, ושולח מסר של אחדות מותנית: המנהיג חשוב, אבל הבית חשוב יותר.

הדרמה האמיתית נרשמה כשביטן תקף במפתיע את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: "פוגע היום בליכוד ובמדינה, הוא מחבל ביכולת שלנו לגבש הצלחות". למרות הטונים הגבוהים והביקורת המפתיעה על נתניהו וטראמפ גם יחד, ביטן נותר אופטימי לגבי עתיד המפלגה ומבטיח כי מנהיגותו של נתניהו תלויה באחדות השורות: "בסוף נגיע לפשרה, אל תהיו מודאגים".