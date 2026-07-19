מבקר הליכוד מעריך בריאיון: "אחד השריונים - יהיה בני גנץ"

עו"ד שי גלילי, מבקר הפנים של הליכוד, התייחס אצל נדב אלימלך באולפן "הישראלים" לדרמה בליכוד הנוגעת לפריימריז ושמונת השריונים שקיבל נתניהו ברשימת הליכוד.

"הערכה שלי, מניפולטיבי, אחד השריונים בליכוד יהיה בני גנץ. תחשבו על המצב שלו, לדעתי זאת תהיה טעות איומה. אבל תחשבו על זה", אמר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

גלילי הסביר את ההיגיון שעומד מאחורי המהלך, וקשר אותו לרצונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפנות לקהלים חדשים. "תחשבו רגע על המצב שלו, ושנתניהו רוצה למשוך מהמרכז", אמר. עם זאת, מבקר התנועה מיהר להבהיר כי הוא מתנגד נחרצות לתרחיש מעין זה: "לצערי זו טעות איומה. זה יגמור את הליכוד ויפגע במשילות, ברפורמה וכדומה, אבל תחשבו על זה".

הדברים נאמרו על רקע דרמה פוליטית רחבה יותר המתחוללת בשורות הליכוד, סביב אישור תקנון הבחירות החדש בוועדת החוקה של המפלגה. ההצעה המחודשת, אותה הובילו נתניהו והשר חיים כץ, כוללת מתן שמונה שריונים לראש הממשלה בתוך 33 המקומות הראשונים ברשימה, לצד דחיקת נציגי המחוזות למקומות מרוחקים יותר. למרות הביקורת על חוסר היציבות, גלילי הגן על ההתרחשויות וטען כי מדובר בביטוי של "דמוקרטיה מתפקדת ותוססת".