היפוך מגמה בקמפיין הליכוד: במפלגה החלו לנקוט באסטרטגיה חדשה במסגרת קמפיין הבחירות החדש. בליכוד זיהו את התחזקותו של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט על פני ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והחליטו למקד את הקמפיין שלהם באייזנקוט - ולא להתייחס לבנט.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

השינוי במיקוד הקמפיין של הליכוד מגיע מתוך מטרה להביא למאבקים פנימיים בין ראשי ב"גוש השינוי" על הנהגת הגוש, וכך לעשות עבורם את העבודה.

אייזנקוט, מצידו, בחר להזמין את יו"ר מפלגת הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות, זאת למרות שהוא כבר יודע מראש שנתניהו לא יגיע.