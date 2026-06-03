יושב ראש מפלגת "ביחד", נפתלי בנט תקף הבוקר (רביעי) את התנהלות הממשלה בנושא חוק הגיוס וחוק המעונות. "ביחס של המדינה לציבור החרדי, מדינת ישראל היא במסלול של התאבדות במסלול איטי", אמר בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

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"בעשור האחרון ובחמש השנים האחרונות קמה לנו מתחת לאף מדינה חרדית ואנטי ציונית ואנחנו ממנים אותם מכיסנו, שליש מילדי ישראל היהודים לומדים בבתי הספר שלהם שצה"ל זה אסון והציונית היא דבר רע", הוסיף.

הוא המשיך וגינה את פעולות הממשלה להעברת "חוק המעונות" - שנועד לסבסוד מעונות היום למשפחות משתמטים חרדים. "בעודנו מדברים כרגע, בכנסת מקדמים בחיפזון ובבולמוס חקיקה את חוק המעונות שנועד להעביר את התקציב המאוד מוגבל של סבסוד מעונות ממשפחות עובדות ומשרתות למשפחות שבוחרות שהאבא לא יעבוד ולא ישרת", הוסיף.

"מדובר בחלק מבולמוס חקיקה מטורללת בימיה האחרונים של הממשלה", הדגיש, "אז המסר שלי מאד פשוט: את כל חוקי הכאוס, הביזה, והפילוג שהממשלה היוצאת העבירה עכשיו בימיה האחרונים אנחנו נבטל מיד עם כינון הכנסת הבאה".

לדבריו, הקואליציה מבטלת את זמנה לריק כי הכל יבוטל. "אז אתם יכולים בכנסת להוריד את הרגל מהגז, אנחנו נדאג לשנות את כיוון הספינה, נקים ממשלה ציונית רצינית מקצועית, אז חבל על האנרגיה", ציין.