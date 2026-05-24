לאחר 23 שנים: חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס הודיע היום (ראשון) על פרישתו מהחיים הפוליטיים ולא יתמודד לקדנציה נוספת במפלגה. בניגוד לחבר הכנסת משה ארבל, הוא כן צפוי להישאר במשכן עד לסוף המושב האחרון של הכנסת.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בהודעה שפרסם נמסר: "בימים האחרונים שוחחתי עם יו"ר התנועה הרב אריה דרעי והבעתי את רצוני שלא להשתבץ ברשימה לכנסת הבאה, אחרי 23 שנה בהם שימשתי כחבר כנסת, מנכ"ל התנועה ושר הדתות והרווחה. יו"ר התנועה ביקש ממני להמתין עם ההחלטה".

"ברצוני להבהיר: אינני פורש מתנועת ש"ס. תנועת ש"ס היא הבית שלי. כל תפקיד שיוטל עליי על ידי מועצת חכמי התורה ויו"ר התנועה, אמלא אותו במסירות ובשליחות", הדגיש.

הוא הצטרף לש"ס בשנת 1993 - ונבחר לראשונה לכנסת ה-16, כעשור לאחר מכן. בתפקידו האחרון, שימש כשר הרווחה והביטחון החברתי - והתפטר מתפקידו ביולי 2025, זאת בשל החלטת מפלגתו לפרוש מהממשלה עקב חוק הגיוס.

כזכור, כבר בכינוס מועצת חכמי התורה שקדם לסבב א' של הבחירות, שנערך ב-2019, הוחלט כי מרגי יפרוש בתום הקדנציה - אך השורה נמחקה מההודעה הרשמית בזמנו. הדבר לא יצא לפועל, שכן הגיעו סבבי הבחירות, הקורונה והישיבה באופוזיציה בתקופת ממשלת השינוי - והפרישה נדחתה שוב ושוב.

ככל הנראה, הוא אינו צפוי להיות האחרון מבין חברי המפלגה שיפרוש מתפקידו. בש"ס מדברים גם על חבר הכנסת יואב בן צור, שהחל לדבר בימים האחרונים עם חברי כנסת אחרים על האפשרות שיתמודד לתפקיד נשיא המדינה.