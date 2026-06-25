סקר i24NEWS ומכון דיירקט פולס שפורסם הערב (חמישי) בתוכנית 7 עם נדב אלימלך (ערוץ 15 בשלט), בדק למי הציבור היה מצביע אילו הבחירות היו נערכות היום. הסקר מגיע לאחר ימים סוערים שכללו הפגנות של החרדים בעקבות מעצר העריקים, הדרישה לשריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בליכוד והחוקים השנויים במחלוקת שהחרדים מנסים להעביר

על פי הסקר, מפלגת הליכוד תקבל 27 מנדטים, ירידה של מנדט אחד לעומת סקר i24NEWS בשבוע שעבר. במקום השני נמצאת מפלגת ישר של גדי איזנקוט שמתחזקת בשני מנדטים, ועומדת על 20. מפלגת ביחד של בנט עם ירידה של מנדט אחד, עומדת על 11 מנדטים.

ישראל ביתנו והדמוקרטים יקבלו על פי הסקר 10 מושבים כל אחת, כשיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מציג ירידה של מנדט, ויאיר גולן - עלייה של מנדט. ש"ס עומדת על 9 מנדטים, ושומרת על יציבות, עוצמה יהודית ויהדות התורה עומדות על 8 מנדטים, כשבן גביר יורד במנדט אחד.

הרשימה המשותפת שומרת על יציבות עם 7 מנדטים, והציונות הדתית שכמעט ולא עברה את אחוז החסימה בשבוע שעבר, עומדת על 5 מנדטים, כמו גם מפלגת רע"ם. מפלגת זהות, המפלגה הכלכלית, המילואימניקים וכחול לבן לא עוברות את אחוז החסימה. הקואליציה עומדת על 57 מנדטים, והאופוזיציה עומדת על 63 מנדטים.

שאלה אחרת שנבדקה היא למי הציבור יצביע אם נתניהו יתפצל מהליכוד בעקבות סערת השריונים. הסקר מצא כי מפלגה עצמאית בראשות נתניהו מקבלת 24 מנדטים, כשמפלגת הליכוד מקבלת 7 מנדטים בלבד, אם כי שתי המפלגות ביחד - מקבלות יותר מנדטים מאשר ריצה בפורמט הנוכחי (31).

במצב כזה, מפלגת ישר תקבל 19 מושבים, ביחד 11, ישראל ביתנו 10, הדמוקרטים 10, ש"ס 9, יהדות התורה 8, הרשימה המשותפת 7, עוצמה יהודית 6, רע"ם 5, והציונות הדתית סוגרת את הרשימה עם ארבעה מנדטים. זהות, המילואימניקים, כחול לבן והמפלגה הכלכלית לא עוברות את אחוז החסימה.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך 25 ביוני 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 530 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.