סקר המנדטים של i24NEWS: אחרי שבוע סוער - התזוזות במנדטים ומה קורה לגושים?

מפת המנדטים כפי שפורסמה הערב (חמישי) בתוכנית "7 נדב אלימלך" ב-i24NEWS באמצעות מכון דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, משאירה את המערכת הפוליטית תקועה, כאשר אף אחד מהגושים אינו מצליח להשיג את הרוב הדרוש של 61 חברי כנסת להקמת ממשלה. גוש הקואליציה הנוכחי בראשות בנימין נתניהו נעצר על 60 מנדטים, בעוד מפלגות האופוזיציה מגיעות ל-49 מנדטים בלבד, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-11 מנדטים הנותרים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בחלוקה למפלגות, תנועת הליכוד מובילה ומשיגה 30 מנדטים. בקרב על הובלת גוש המרכז-שמאל, מסתמנת הכרעה כאשר מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט הופכת לכוח השני בגודלו במשכן עם 16 מנדטים. מיד אחריה ניצבת מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט שמקבלת 14 מנדטים, ואילו מפלגת "הדמוקרטים" רושמת נתון דו-ספרתי של 10 מנדטים.

מפלגות ישראל ביתנו וש"ס שומרות על יציבות עם 9 מנדטים לכל אחת. בקצה הימני של המפה, עוצמה יהודית ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת, ואילו הציונות הדתית מגרדת את אחוז החסימה מלמעלה עם 5 מנדטים.

בגזרת המפלגות הערביות, רע"ם רושמת הישג של 6 מנדטים, ורשימת חד"ש-תע"ל מסתפקת ב-5 מנדטים. מספר מפלגות מוכרות לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה ונותרו בחוץ, בהן כחול לבן בראשות בני גנץ שקיבלה 1.4% מהקולות בלבד, מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל עם 0.8%, המפלגה הכלכלית של פרופ' ירון זליכה עם 1.1% ובל"ד שקיבלה 2.5%.

השינוי הבולט ביותר מסקר המנדטים הקודם נרשם בגזרת מפלגת "הדמוקרטים", שעלתה ל-10 מנדטים מ-9 מנדטים. מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט ומפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט חוות היחלשות קלה של מנדט אחד כל אחת: "ישר" יורדת מ-17 ל-16 מנדטים, ו"ביחד" נסוגה מ-15 ל-14 מנדטים.

מפלגת הציונות הדתית רושמת התאוששות קריטית ועולה מ-4 מנדטים ל-5 מנדטים, נתון המרחיק אותה במידת מה מסכנת אחוז החסימה. תנועת ש"ס, לעומת זאת, מאבדת מכוחה ויורדת מ-10 מנדטים ל-9 מנדטים בלבד. מפלגת ישראל ביתנו המציגה מגמת התחזקות ועולה מ-8 מנדטים ל-9 מנדטים.

בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה, בנימין נתניהו פותח פער משמעותי ומציג תמיכה ברורה עם 46% תמיכה מכלל המדגם. גדי איזנקוט מתייצב במקום השני עם 32% תמיכה, נתון הממחיש את הפיכתו למוביל הבלתי מעורער של גוש מתנגדי נתניהו, בעוד נפתלי בנט מאחוריו עם 15% תמיכה. שאר המשיבים, המהווים 7%, ענו כי אף אחד מהם אינו מתאים או בחרו במועמד אחר.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-3 ביוני 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 515 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית היא 4.3% ± בהסתברות של 95%.