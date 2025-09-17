בצל המלחמה והעלויות היקרות: המדריך המלא לאומן ראש השנה

מומלצים -

למרות המלחמה, כאן וגם באוקראינה, והאיום במעצר עריקים בנמל התעופה - עשרות אלפי מאמינים ימריאו בימים הקרובים לאומן. העליה לקברו של הרבי נחמן מברסלב עולה לא מעט כסף, וכרוכה גם בקשיים לוגיסטיים רבים שמייצרת המלחמה במזרח אירופה. הכתב לענייני חרדים של i24NEWS ארי קלמן עם המדריך המלא לנוסעים.

גם השנה, כבכל שנה, עשרות אלפים ימריאו מישראל לאומן, אוקראינה. השנים האחרונות הקשו על המסע הזה. מהקורונה דרך המלחמה באוקראינה וגם בישראל, ואפילו צווי המעצר שמאיימים על עריקי הגיוס החרדים, אבל כל אלו לא משנים את תכניות המאמינים.

הנסיעה לאומן כרוכה בתשלום יקר, במיוחד מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. השנה המחירים זינקו עוד יותר, בשל המשבר מול מולדובה. ממשלת ישראל הקצתה 10 מיליון שקלים להקמת מנחת ייעודי ליד קישינב אבל לבסוף המשא ומתן עלה על שרטון. הקשיים החדשים האלו, או לפי ההגדרה האופטימית של חסידי ברסלב, "עיכובים" - מייקרים משמעותית את הנסיעה השנה.

אם בדרך כלל מתאפשר להזמין טיסה, כולל נסיעה באוטובוס לאומן, השנה נאלצו כולם להמתין לדקה האחרונה. גם אלה שהקדימו את טיסתם למולדובה - גילו שהיא עלולה להתבטל. עלות הטיסות תעמוד על כ-1000 דולר לכרטיס, כולל תחבורה יבשתית מרומניה לאומן. עבור מי שירצה להתפנק ברכב VIP או בנהג פרטי, המחיר כבר יזנק ל-3,000 דולר.

כשהמבקרים יגיעו לאומן הם יחפשו כמובן מקום לישון בו. כאן, נכנסים לתמונה סוכני הדירות. תושבי אומן המקומיים מתפרנסים היטב מכמה ימי החג העברי - על מיטה תשלמו כ-300 דולר. יש גם מלונות יוקרה באומן אבל אלה כבר יעלו כ-1,500 דולר לזוג ליומיים, כולל ארוחות. אלה שישנים בדירות פרטיות יחפשו מקום לערוך את סעודות השבת והחג. באומן הוקמו בשנים האחרונות מרכזי אירוח, חלקם ייקחו מהמבקרים כ-100 דולר. אבל יש מי שמציע ארוחות אירוח בחינם.

אז טיסה עם לינה ואוכל תעלה בממוצע כ-1,400 דולר - כפול מזה במסלול ה-VIP.

אז איך מממנים חסידי ברסלב, רובם אברכים לא אמידים, טיסות במחיר כזה?

ומצוטט רבי נחמן מברסלב עצמו בספר "שיח שפרי קודש": "כבר השגתי ודאגתי להוצאות הנסיעה של אנ"ש, הבאים אלי לראש השנה וגם על הוצאות הנסיעה חזרה".

