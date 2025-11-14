מתחברים לשורשים: ההתקרבות לזהות היהודית בצל המלחמה

אחד אחרי השני העידו שורדי השבי, גם החילונים הגמורים שבהם, איך החיבור לדת החזיק אותם כשהיו עמוק באדמה. בהרבה מובנים זה היה שיקוף של השינוי הדרמטי שעוברת החברה הישראלית מאז המלחמה - יותר מחוברים לשורשים, יותר מאמינים, והרבה יותר גאים בזהות היהודית.

ביום כיפור האחרון אף אחד לא העז לחלל את התפילה, גם לא לחבל בהקפות שמחת תורה. איך זה קרה? אושי דרמן על המהפכה בחברה הישראלית.

